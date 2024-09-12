Силиня подчеркнул, что Латвия продолжит поддерживать Украину, выделяя на военную помощь 0,25% ВВП в год, или более 100 миллионов евро. Общий объем помощи Украине с латвийской стороны в 2024 году превысит 200 миллионов евро.

"Украина победит в этой ужасной войне. Россия продолжает бомбить, обстреливать и пытать украинский народ, наносить удары по энергетической инфраструктуре, по городам, чтобы сломить волю народа к сопротивлению. Чтобы дать украинскому народу свет и тепло зимой, Латвия, помимо военной поддержки, предоставит украинским домохозяйствам в Черниговской области электрогенераторы и другие товары", - сказала премьер-министр.

Она также сообщила, что в октябре в Риге состоится третий парламентский саммит "Платформы Крым", на котором международное сообщество продолжит настаивать на том, что Крым - это Украина, а Украина - это Крым.

Кроме того, Силиня провела двустороннюю встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем, с которым обсудила военную поддержку Латвии Украине, восстановление Черниговской области, экономическое сотрудничество и путь Украины в Евросоюз и НАТО, чему премьер-министр Латвии выразила свою поддержку.

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