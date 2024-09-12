Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в социальных сетях пост, в котором поблагодарил Латвию за поддержку.
К посту прилагается видео со встречи Зеленского с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней в Киеве. Зеленский сообщил, что на встрече обсуждались укрепление военно-технического сотрудничества, реализация двустороннего договора о безопасности и подготовка ко второму Саммиту мира.
Latvia’s support for Ukraine remains unwavering. We are grateful for all the assistance since the beginning of the full-scale invasion.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 12, 2024
During the meeting with Latvia’s Prime Minister @EvikaSilina, we focused on strengthening military and technical cooperation, implementing the… pic.twitter.com/3Ce3Hpb51H
"Мы очень ценим наличие таких хороших друзей, как Латвия, - не только в военной сфере, но и в том, что они активно выступают в поддержку Украины в рамках ЕС и НАТО", - подчеркнул украинский лидер.
В среду Силиня встретилась с украинскими чиновниками и приняла участие в пресс-конференции на саммите "Крымской платформы" в Киеве. На встрече также присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.
Силиня подчеркнул, что Латвия продолжит поддерживать Украину, выделяя на военную помощь 0,25% ВВП в год, или более 100 миллионов евро. Общий объем помощи Украине с латвийской стороны в 2024 году превысит 200 миллионов евро.
"Украина победит в этой ужасной войне. Россия продолжает бомбить, обстреливать и пытать украинский народ, наносить удары по энергетической инфраструктуре, по городам, чтобы сломить волю народа к сопротивлению. Чтобы дать украинскому народу свет и тепло зимой, Латвия, помимо военной поддержки, предоставит украинским домохозяйствам в Черниговской области электрогенераторы и другие товары", - сказала премьер-министр.
Она также сообщила, что в октябре в Риге состоится третий парламентский саммит "Платформы Крым", на котором международное сообщество продолжит настаивать на том, что Крым - это Украина, а Украина - это Крым.
Кроме того, Силиня провела двустороннюю встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем, с которым обсудила военную поддержку Латвии Украине, восстановление Черниговской области, экономическое сотрудничество и путь Украины в Евросоюз и НАТО, чему премьер-министр Латвии выразила свою поддержку.
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