Как сообщалось, уже неделю врачи Детской клинической университетской больницы (BKUS) борются за жизнь четырехлетнего мальчика, в семье которого зафиксирована вспышка смертельной дифтерии. В больнице также лечатся три его сестры. Даже видя страдания больных детей, мнения о вакцинации их родители не поменяли, сообщает LSM+.
Родители больного дифтерией мальчика продолжают отказываться от прививки
Четырехлетний мальчик из Видземе находится в интенсивной терапии в критическом состоянии. Инфектолог BKUS Инга Зиемеле рассказала, что у ребенка развились осложнения и пока сложно сказать, какие из них останутся на всю жизнь. Пострадали все внутренние органы мальчика, включая сердце и почки.
Инфектолог и педиатр больницы Даце Завадска отметила, что воспаление сердечной мышцы и нарушения ритма при любом исходе останутся с ребенком на всю жизнь. "Нарушение работы почек. Проводится диализ", - добавила она.
"Но они не готовы начать вакцинацию. В семье есть еще один ребенок, они не готовы его привить. Это абсурд, во что верит семья", - говорит Инга Зиемеле.
"Там соединяются несколько глупостей. Начиная с того, что вакцина "производится из зеленых мартышек", и заканчивая тем, что "меняется сама сущность привитых".
К сожалению, решение принимают взрослые, которые сами привиты и защищены, но страдают их дети",
- подчеркнула Даце Завадска.
В Латвии хороший охват вакцинацией от дифтерии, но ревакцинацию нужно делать раз в 10 лет. Узнав о болезни семьи, контактные лица захотели получить повторную прививку.
"Я напомню: ревакцинация - не важно, прошло ли с момента последней прививки десять или двадцать лет, - это только одна доза. И потом снова спокойно живем следующие десять лет", - говорит Даце Завадска.
В Центре инфектологии также рассказали о большом количестве желающих записаться на повторную прививку. "Каждый день не менее 30 человек - раньше такого не было. В какой-то момент даже образовалась очередь", - поделилась главврач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале.
"То, что дети привиты и мы годами не видели эту инфекцию, еще не значит, что ее вокруг нас нет", - говорит инфектолог Инга Зиемеле.
В период 2007-2023 гг. в Латвии зафиксировано 122 случая дифтерии. Скончались 10 заболевших.
Что такое дифтерия?
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), источником дифтерийной инфекции может быть как больной дифтерией человек, так и здоровый, не болеющий дифтерией, но являющийся носителем этой бактерии.
Чаще всего дифтерийная палочка попадает в организм человека через миндалины, глотку и слизистую оболочку носа. Заразиться дифтерией можно, вдыхая воздух, содержащий микроскопические капельки с бактериями, которые больной или носитель распространяют при разговоре, кашле или чихании. Таким образом, можно заразиться на работе, в магазине, в общественном транспорте, в кафе, клубе, кинотеатре и других общественных местах.
Инфекция также имеет кожную форму, когда человек заражается через рану, и такие поражения труднее распознать.
Инкубационный период составляет от двух до пяти дней, но в некоторых случаях он может достигать 10 дней. Иногда в начале заболевания может наблюдаться небольшое повышение температуры тела, слабость и потливость. Постепенно эти симптомы прогрессируют и появляются признаки дифтерии:
- общее недомогание;
- повышенная температура;
- боль в горле, покраснение, отек, затрудненное глотание;
- на миндалинах появляется грязно-серый налет, который может распространяться по всему горлу. Налет толстый, похож на кожу, бледно-серого цвета;
- у маленьких детей налет может распространяться на гортань, в этом случае возникает кашель, охриплость голоса и затрудненное дыхание;
- также могут возникать головная боль и потеря аппетита.
Дифтерийный токсин всасывается в кровь и через кровеносную систему циркулирует по всему организму. Он опасен для сердечной мышцы, вызывая ее воспаление, или миокардит; поражает нервную систему, повреждая нервные волокна и вызывая поражение или некроз тканей почек, печени и надпочечников.
Если у человека проявляются какие-либо признаки дифтерии, его следует немедленно госпитализировать, изолировать и назначить специальное лечение. Если вы заметили у себя признаки этого заболевания, немедленно обратитесь к врачу общей практики. Дифтерия считается подтвержденной, если возбудитель идентифицирован в лаборатории.
Наибольшая вероятность заразиться существует у людей непривитых, причем наиболее восприимчивыми являются невакцинированные дети до 10 лет и люди, у которых с момента последней прививки прошло более 10 лет.
Люди могут заразиться дифтерией в любое время года, даже в теплые месяцы. Это связано с тем, что летом люди чаще уезжают в отпуск и чаще встречаются друг с другом. Однако наибольшая вероятность заболеть приходится на холодное время года - зиму, осень, весну.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!