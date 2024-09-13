Родители больного дифтерией мальчика продолжают отказываться от прививки

"Я напомню: ревакцинация - не важно, прошло ли с момента последней прививки десять или двадцать лет, - это только одна доза. И потом снова спокойно живем следующие десять лет", - говорит Даце Завадска.

В Центре инфектологии также рассказали о большом количестве желающих записаться на повторную прививку. "Каждый день не менее 30 человек - раньше такого не было. В какой-то момент даже образовалась очередь", - поделилась главврач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале.

"То, что дети привиты и мы годами не видели эту инфекцию, еще не значит, что ее вокруг нас нет", - говорит инфектолог Инга Зиемеле.

В период 2007-2023 гг. в Латвии зафиксировано 122 случая дифтерии. Скончались 10 заболевших.

Что такое дифтерия?

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), источником дифтерийной инфекции может быть как больной дифтерией человек, так и здоровый, не болеющий дифтерией, но являющийся носителем этой бактерии.

Чаще всего дифтерийная палочка попадает в организм человека через миндалины, глотку и слизистую оболочку носа. Заразиться дифтерией можно, вдыхая воздух, содержащий микроскопические капельки с бактериями, которые больной или носитель распространяют при разговоре, кашле или чихании. Таким образом, можно заразиться на работе, в магазине, в общественном транспорте, в кафе, клубе, кинотеатре и других общественных местах.

Инфекция также имеет кожную форму, когда человек заражается через рану, и такие поражения труднее распознать.