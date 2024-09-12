За короткое время в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) поступили четыре ребенка с подозрением на дифтерию. Главный врач клиники детских заболеваний BKUS, инфектолог Гунта Лайзане рассказала в интервью TVNET+, что один из них с отрицательным результатом анализа был выписан домой, а другие остались в больнице. При этом все дети - из одной семьи, и все не были вакцинированы. В Латвии опасаются вспышки заболевания. Что известно об этом беспрецедентном случае?