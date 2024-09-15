Говорят, нечего лезть в чужой кошелек. Однако жизнь доказывает, что людям интересно, сколько зарабатывают профессиональные спортсмены. В Северной Америке во многих командных видах спорта это публично известная информация. В профессиональном боксе гонорары в основном конфиденциальны. Учитывая, что лучший боксер Латвии всех времен Майрис Бриедис недавно завершил карьеру, TVNET+ решил выяснить, сколько ему примерно удалось заработать в большом спорте.

2014-2015 годы

Бриедис постепенно продолжал копить победы и наращивал свою популярность. В 2015 году он получил возможность побороться с известным в мире боксером в категории тяжеловесов - уроженцем Сирии, представителем Германии Мануэлем Чарром.

Своим шансом Бриедис воспользовался, так как его имя после победы над Чарром прозвучало громче в мире. Поединок проходил в России - в столице Чечни Грозном, поскольку глава Чечни Рамзан Кадыров очень поддерживал немецкого боксера.

Примечательно, что декларация государственного должностного лица, впрочем, не свидетельствует о том, что Бриедис получил гонорар за бой в Чечне.

Чарр за три года до боя с Бриедисом был претендентом на титул чемпиона мира среди тяжеловесов - в 2012 году он проиграл украинцу Виталию Кличко в борьбе за пояс WBC, потерпев первое поражение в 22 матчах.

Бриедис нанес Чарру четвертое поражение в карьере. До 2022 года Чарр провел еще шесть поединков. Общий счет: 34-4.

2016 год (неполные 40 тысяч евро)

Получив уже гораздо большую популярность, Бриедис смог привлечь спонсоров. Отчет декларации должностного лица за 2016 год свидетельствует о том, что латвийский боксер получил гонорар в размере 3729 евро от предприятия VIRŠI-A.

В 2016 году Бриедис получил доход от предприятия AHTI в размере более 21 тыс. евро (21 765,94), что, скорее всего, является вознаграждением за рекламу бренда предприятия Olybet Sporta bārs.

Декларация свидетельствует, что в 2016 году, помимо работы в Госполиции, Бриедис также получил зарплату от Wings 4 Sky Group и RIGVIR.

Декларация должностного лица Майриса Бриедиса о доходах в 2016 году Фото: www.vid.gov.lv