Соратник Трампа: "мирный план" может включать демилитаризованную зону между Украиной и Россией

Кандидат в президенты от Республиканской партии Трамп ранее заявил, что в случае избрания он положит конец войне, начатой ​​Россией, в течение 24 часов. Но Трамп не уточнил, как он планирует это сделать.

В СМИ появились версии, что Трамп мог оказать давление на Украину, чтобы она согласилась вернуть Крым и оккупированные территории Донбасса России. В мае прошлого года Трамп заявил, что не будет гарантировать продолжение военной помощи Украине в случае своего избрания.

В интервью ведущему YouTube Шону Райану Вэнс сказал, что Трамп попытается посадить российских, украинских и европейских политиков за стол переговоров, чтобы "определить, как будет выглядеть мирное соглашение".

Вэнс заявил, что план может включать создание так называемой демилитаризованной зоны между Украиной и Россией, которая якобы зафиксирует нынешнюю линию фронта.

План будет включать и другие элементы. Например, Украина сохранит суверенитет, но ей придется предоставить России гарантии того, что Украина не вступит в НАТО, сказал Вэнс.

Вэнс сказал в интервью, что "России не следовало нападать на Украину", но что в Украине также "много проблем с коррупцией".

"Давайте посмотрим правде в глаза: это во многом связано с деньгами", - сказал Вэнс, добавив, что многие войны - это "борьба за ресурсы". Кандидат в вице-президенты охарактеризовал Украину как очень "богатую ресурсами страну".

Ранее Вэнс выступал против продолжения военной помощи США Украине.

Выборы президента США пройдут 5 ноября этого года. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Камала Харрис будут бороться за пост президента США.

Опросы общественного мнения показывают, что Харрис сейчас немного опережает Трампа.

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