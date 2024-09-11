Ловушка для Трампа: почему Харрис считают победившей на дебатах

Транслировал дебаты телеканал ABC, а вели его звезды канала Дэвид Мьюир и Линси Дэйвис, ведущие самой популярной новостной программы в Америке, ABC World News Tonight.

Для Трампа эти президентские дебаты стали уже седьмыми за последнее десятилетие: он трижды встречался с Хиллари Клинтон в 2016-м и трижды дебатировал с Джо Байденом в 2022-24 годах.

Но для Харрис они — первые, а предстоящие президентские выборы — первый раз, когда ей предстоит конкурировать с республиканцем. Предшествующая ее карьера в Калифорнии и участие в праймериз Демократической партии не предполагали соперничества с республиканцами, хотя в 2020 году в рамках предвыборной гонки Харрис в статусе кандидата в вице-президенты дебатировала со своим конкурентом-республиканцем Майком Пенсом.

В начале Харрис заметно волновалась, но это не помешало ей перейти в атаку и начать навязывать Трампу темы для разговоров в расчете на то, что он будет выглядеть оторванным от реальности. Так, она заявила, что посетители предвыборных митингов Трампа уходят с них, не дождавшись окончания. Такое покушение на предмет его особенной гордости неизбежно разозлило лидера республиканцев, и он принялся его опровергать и в ответ рассказывать о мизерной посещаемости ее митингов.

Каждое подобное отвлечение отнимало время от его заготовленных аргументов.

Избиение младенцев и поедание собак

Дональд Трамп Фото: EPA