Реновация многоквартирного дома в Тарту обернулась кошмаром: некомпетентные строители, потопы и кражи

Лиа, 77-летняя жительница Тарту , всю жизнь проработала учителем математики. Теперь она на пенсии. Но наслаждаться заслуженным отдыхом она не может, поскольку ремонт в многоквартирном доме, в котором она живет, довел ее до нервного истощения. "Зять говорит, что мне, по крайней мере, не скучно", - иронизирует она.

Лиа родилась в Пярну и переехала в Тарту сорок лет назад, чтобы изучать математику в университете. "А потом, когда муж окончил университет, он получил квартиру. Это было 78-м году", - вспоминает она. С тех пор она живет в том самом многоквартирном доме в центре города.