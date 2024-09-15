Индиец предстанет перед судом в Латвии за порабощение соотечественников

Обвиняемый также организовал открытие индийского ресторана в Латвии, где планировалось эксплуатировать потерпевших. Он обратился к знакомой женщине с предложением зарегистрировать предприятие и открыть ресторан, на что она согласилась, став членом организованной группы. Через некоторое время к группе присоединилась еще одна женщина, которая занималась юридическими вопросами и бухгалтерией компании.

Когда потерпевшие прибыли в Латвию, обвиняемые забрали у них все документы, заставив работать поварами и убирать помещения ресторана. Потерпевшие работали без выходных по не менее 16 часов в день, не получали обещанной зарплаты и жили в помещениях ресторана, не имея возможности соблюдать минимальную гигиену.

В случае неподчинения обвиняемые угрожали отправить их назад в Индию, грозили расправой и подвергали физическому насилию.

Прокуратура отмечает, что благодаря успешному сотрудничеству с Государственной трудовой инспекцией, которая провела проверку в ресторане и выявила грубые нарушения, а также расследованию Госполиции дело передано в суд для привлечения обвиняемых к ответственности. В свою очередь, общество "Убежище "Надежный дом" оказывало помощь потерпевшим, которые не знали ни одного иностранного языка, не имели средств к существованию и места жительства.

Поскольку в ходе расследования было установлено, что торговля людьми совершалась в интересах юридического лица, начат также процесс о применении к предприятию принудительных мер.

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