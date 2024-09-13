Заставляли работать по 16 часов: руководителей индийского ресторана в Риге обвиняют в торговле людьми

Латвийское телевидение располагает данными, что обвиняемые - владелец и бывший член правления SIA AMAR SINGH Татьяна Чертова, юрист предприятия и бухгалтер Наталия Марчевская и гражданин Индии Амар Сингх. Фирме принадлежит ресторан Namaste в Риге.

Согласно материалам уголовного дела, гражданин Индии создал и руководил организованной группой.

Мужчина завербовал двух граждан Индии - он предложил им работу повара в индийском ресторане в Латвии.

Он обещал хорошую зарплату, бесплатное жилье и еду, а также помощь с оформлением документов, но потребовал за это 10 000 евро.

Мужчина предложил своей знакомой открыть ресторан, в котором предполагал эксплуатировать завербованных граждан Индии. Позже к группе присоединилась еще одна обвиняемая - она отвечала за юридические вопросы и бухгалтерию.

Когда потерпевшие прибыли из Индии в Латвию, у них отобрали документы и заставили работать поварами, а также заниматься уборкой помещений.

По материалам дела, потерпевшие жили в помещениях ресторана, работали по 16 часов в день. Они также не получали заплату и не могли соблюдать гигиенические требования.

Группа обвиняемых угрожала им физической расправой и отправкой назад в Индию.

Дело направлено в Рижский городской суд.

В прокуратуре напомнили, что торговля людьми является тяжелым преступлением и нарушением прав человека.

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