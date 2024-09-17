11 сентября состоялась пресс-конференция, посвященная мировой премьере спектакля Дмитрия Крымова с Чулпан Хаматовой и Максимом Сухановым "Записки сумасшедших". Спектакль можно будет увидеть в Риге с 18 по 21 сентября на необычной площадке - в LED Unit Halle.
"Великая женщина": Крымов о Хаматовой, спектакле и отказе Латвийского национального театра
Дмитрий Анатольевич Крымов - - российский художник, сценограф, театральный режиссер и педагог. В марте 2014 года он выразил свое несогласие с политикой российских властей в Крыму. В феврале 2022 года уехал из России в США, а после заявил, что не намерен возвращаться на родину. Его спектакли всегда отличают особый визуальный стиль и свободное обращение с литературными первоисточниками.
В Риге Крымов представляет своей спектакль "Записки сумасшедших". Изначально он должен был идти на сцене Латвийского национального театра, но в момент, когда уже шла продажа билетов, театр расторгнул договор аренды с организаторами. Также театр сообщил, что до окончания войны в Украине устанавливает мораторий на гастроли спектаклей на русском языке на сцене Латвийского национального театра.