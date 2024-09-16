Президент Литвы "взвесит" обвинения команды Навального в адрес Невзлина

"Мы всегда будем поддерживать оппозицию, которая борется с режимом Путина, мы будем очень ответственно взвешивать все заявления о том, кто и что организовал", - заявил Науседа журналистам в Вильнюсе в понедельник, 16 сентября.

Так он прокомментировал заявление команды Навального о том, что нападение на Волкова в Вильнюсе заказал другой оппозиционер, бизнесмен Леонид Невзлин.

Науседа подчеркнул, что в Литве продолжат действовать представители свободной оппозиции России и Беларуси.

"В любом случае я хочу подтвердить, что Литва будет страной, где свободная оппозиция сможет действовать свободно и безопасно, и это дело чести нашей цивилизованной, демократической страны,поэтому я говорю здесь не только о российской, но и, конечно, о белорусской оппозиции, которая действует здесь, в Литве", - сказала Науседа.