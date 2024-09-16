Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, в понедельник, 16 сентября, что "ответственно взвесит" заявления команды погибшего российского политика Алексея Навального об организаторах нападения на Леонида Волкова в Вильнюсе.
Президент Литвы "взвесит" обвинения команды Навального в адрес Невзлина
"Мы всегда будем поддерживать оппозицию, которая борется с режимом Путина, мы будем очень ответственно взвешивать все заявления о том, кто и что организовал", - заявил Науседа журналистам в Вильнюсе в понедельник, 16 сентября.
Так он прокомментировал заявление команды Навального о том, что нападение на Волкова в Вильнюсе заказал другой оппозиционер, бизнесмен Леонид Невзлин.
Науседа подчеркнул, что в Литве продолжат действовать представители свободной оппозиции России и Беларуси.
"В любом случае я хочу подтвердить, что Литва будет страной, где свободная оппозиция сможет действовать свободно и безопасно, и это дело чести нашей цивилизованной, демократической страны,поэтому я говорю здесь не только о российской, но и, конечно, о белорусской оппозиции, которая действует здесь, в Литве", - сказала Науседа.
Ранее сообщалось, что соратники Алексея Навального опубликовали расследование, в котором утверждают, что за нападением на Леонида Волкова в Вильнюсе стоит бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин. Невзлин обвинения отвергает. Издание "Проект" подтвердило подлинность переписки, в которой человек, указанный как "Леонид Невзлин", общался с предполагаемым организатором нападения.
В текстовой версии расследования сторонников Навального говорится, что в июле этого года на их корпоративный имейл пришло письмо от человека, который утверждал, что "знает и может доказать", кто "проплатил и организовал нападение на Волкова", которое произошло в марте.
Написавший оставил номер, по которому с ним можно было связаться, но сделать это он просил только Марию Певчих или самого Волкова.
В разговоре с Волковым этот человек заявил, что соратника Навального должны были "избить раньше", но исполнители, по его словам, "буксовали и не могли до него добраться".
Кроме того, источник утверждал, что "избить должны были сильнее - до инвалидного состояния". При этом якобы "существовал и другой план: вывезти Леонида в Россию и там передать питерскому ФСБ", говорится в расследовании.
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