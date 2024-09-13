Соратники Алексея Навального опубликовали расследование, в котором утверждают, что за нападением на Леонида Волкова в Вильнюсе стоит бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин (оба в реестре "иноагентов"). Невзлин обвинения отвергает. Издание "Проект" подтвердило подлинность переписки, в которой человек, указанный как "Леонид Невзлин", общался с предполагаемым организатором нападения.
Соратники Навального обвинили Невзлина в нападении на Леонида Волкова и других. Что об этом известно
В текстовой версии расследования сторонников Навального говорится, что в июле этого года на их корпоративный имейл пришло письмо от человека, который утверждал, что "знает и может доказать", кто "проплатил и организовал нападение на Волкова", которое произошло в марте.
Написавший оставил номер, по которому с ним можно было связаться, но сделать это он просил только Марию Певчих (также в реестре "иноагентов") или самого Волкова.
В разговоре с Волковым этот человек заявил, что соратника Навального должны были "избить раньше", но исполнители, по его словам, "буксовали и не могли до него добраться".
Кроме того, источник утверждал, что "избить должны были сильнее — до инвалидного состояния". При этом якобы "существовал и другой план: вывезти Леонида в Россию и там передать питерскому ФСБ", говорится в расследовании.
Собеседник команды Навального также утверждает, что следили не только за Волковым, но и за Певчих, а организатором был назван бывший акционер и вице-президент компании ЮКОС Леонид Невзлин.
Уже поздно вечером Невзлин сделал заявление в телеграме. "Я не имею отношения к каким бы то ни было нападениям на людей, ни в какой форме", — заявил он. По его словам, он не видит смысла обсуждать детали "слива", "состряпанного в Москве", и хочет, чтобы оценку расследованию команды Навального дало независимое следствие.
"И, если следствие сочтет необходимым, то и суд в демократической стране. Убежден, что правосудие подтвердит абсурдность и полную несостоятельность обвинений в мой адрес", — написал Невзлин.
В свою очередь бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (также в реестре "иноагентов") заявил, что считает нападение на Волкова и других людей, указанных в расследовании, "отвратительными преступлениями". По его словам, если соратники Навального желают в чем-то обвинить Невзлина, "они могут пойти в суд", а не "гадить на репутацию".
"Либо это правда, и тогда Леонид Невзлин сошел с ума. Либо это фсбэшная провокация", — написал Ходорковский в телеграме. "По совершенно понятным причинам я склоняюсь ко второй [версии]", — добавил он.
Нападение на Волкова
Нападение на Леонида Волкова был совершено в марте этого года в Вильнюсе — спустя почти месяц после гибели Навального в колонии особого режима в поселке Харп за полярным кругом.
Нападавшие разбили окно в машине, распылили в глаза слезоточивый газ, один из них наносил удары молотком для отбивания мяса, сообщали соратники активиста. Врачи зафиксировали у него перелом руки и ушиб ноги.
"Леонид успел заметить одного, его жене кажется, что в последний момент из окна она увидела двоих", — говорила изданию "Агентство" бывший пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (и издание, и Ярмыш также в реестре "иноагентов").
Ярмыш тогда предполагала, что целью нападавших было не напугать Волкова, а как минимум серьезно его покалечить. "Судя по жестокости атаки, планировать они [нападавшие] могли что угодно, — говорила она. — Били по ноге они потому, что до нее они могли дотянуться. И при этом еще и сломали руку. Непохоже, что у них не было цели нанести серьезные повреждения".
Спустя три недели в Варшаве были задержаны двое подозреваемых в нападении на Волкова. Вскоре после этого в Польше был задержан и заказчик покушения. Им оказался гражданин Беларуси, работающий на Россию, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск. Нападавшие же, по его словам, "связаны с кругами фанатов ультрас".
Кто такой Невзлин
Леонид Невзлин — бывший акционер и вице-президент компании ЮКОС. Он уехал из России в Израиль в 2003 году, когда власти предъявили ЮКОСу налоговые претензии и заморозили активы.
В 2004 году против бизнесмена возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, затем обвинили в растрате, а еще через полгода — в организации убийств и покушений. Его объявили в международный розыск и заочно арестовали. Израиль отказался его экстрадировать.
В 2008 году Невзлина заочно приговорили в России к пожизненному сроку. За год до этого такой же, но реальный срок получил начальник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин — суды сочли их сообщниками.
Сторонники Навального в своем расследовании утверждают, что "Невзлин — это ближайший соратник Михаила Ходорковского, они неразлучны на протяжении уже почти 40 лет". Они также пишут, что Ходорковский в интервью Юрию Дудю (также в реестре "иноагентов") весной этого года называл Невзлина "больше, чем родственником".
Ходорковский, комментируя расследование, написал: "Леонид Невзлин является моим многолетним бизнес-партнером, соратником и другом. Всем хорошо известно, что, сохраняя личные дружеские отношения, в политическом смысле мы идем разными путями. Взгляды Леонида на будущее России расходятся с моими достаточно сильно".
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Какие доказательства
Сторонники Навального получили от своего источника видеоролики нападения на Ивана Жданова (также в реестре "иноагентов") в Женеве в 2023 году и на жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Буэнос-Айресе, которые, как утверждается, нападавшие снимали от первого лица.
Среди других отправленных, как утверждается, свидетельств — переписка неизвестного человека с аккаунтом, названным "Леонид Невзлин". В ней "Леонид Невзлин" пишет, что Алексей Навальный "провалил развал и дискредитацию врагов режима" в отличие от "МБХ, Каспарова, Гудкова, Алексашенко, Зимина, Чичваркина, Каца, Милова и других" (перечисленные люди также в реестре "иноагентов").
Кроме того, собеседник показал переписку со второго аккаунта "Невзлина". Сторонники Навального утверждают, что под таким же именем номер настоящего Невзлина указан у кого-то в записной книжке.
Источник прислал сторонникам Навального ВНЖ на имя "Леонида Невзлина" в Бельгии. После проверки сторонники Навального обнаружили, что в 2020 году в Брюсселе был зарегистрирован фонд, который называется так же, как и фонд Леонида Невзлина в Литве. Фонд в Бельгии оказался зарегистрирован в той же коммуне Иксель, в которой и выдан ВНЖ Невзлина (это указано на документе, фото которого прислал источник).
В расследовании подробно описывается сравнение присланной переписки "Леонида Невзлина" с той, которую вела Певчих с бывшим акционером ЮКОС.
У соратника Ходорковского "очень специфический и узнаваемый стиль" в переписке, говорится в расследовании. Кроме того, он пишет "твитт" — с двумя "т". В слитой источником переписке это слово также написано неправильно.
По словам самого Ходорковского, все материалы и информация о нападениях на Волкова, Жданова и Петрачкову должны быть переданы в полицию. "И я, безусловно, готов принять результат расследования", — написал он в телеграме.
Дополнительная проверка
Соратники Навального пишут, что обратились к Михаилу Маглову из издания "Проект" и Христо Грозеву (они также в реестре "иноагентов"), который пишет для изданий Spiegel и The Insider (признано в России нежелательной организацией).
Издание "Проект" пришло к выводу, что слитая соратникам Навального переписка — подлинная. Например, оно указывает, что "в переписке много второстепенных деталей, позволяющих установить собеседников" — в частности, общение затрагивает обстоятельства жизни многих людей, связанных с Невзлиным.
Кроме того, в одном из сообщений Невзлин дал собеседнику ссылку на специализированный сайт, где систематизированы десятки тысяч профилей политиков и чиновников.
Проверка "Проекта" показала, что на эту же страницу за час до отправки сообщения заходил пользователь с IP-адреса в Иерусалиме. Издание пишет, что в этом городе у Невзлина есть двухуровневая квартира.
"Проект" проверил и бельгийский ВНЖ "Невзлина". Издание пишет, что в коммуне Иксель, где был выдан вид на жительство, в конце 2020 года "ближайшие соратники Невзлина" учредили фонд с таким же названием, как у фонда реального Невзлина в Литве (об этом говорится и в расследовании соратников Навального).
Что говорит Невзлин
Невзлин заявил соратникам Навального, что не "заказывал" нападения ни на Волкова, ни на Миронова: "Я не заказывал Волкова, не заказывал Миронова, не заказывал никаких коридоров".
"Я Волкова заказывал в каком смысле? Вы сказали: избиение его, потом добавили: до инвалидного кресла и для вывоза в Россию. Давайте разделим вопросы, вы пришлете, я отвечу", — говорит Невзлин в опубликованном разговоре с Певчих.
"Маша, как в голову может прийти, что я заказал нападение на Леонида Волкова?" — добавил бывший совладелец ЮКОСа.
До Ходорковского соратники Навального в четверг днем не дозвонились.
Что известно об источнике информации
Как говорится в расследовании, после того, как Певчих решила позвонить по номеру телефону, указанному в первом анонимном письме, на 45 минуте разговора собеседник представился Андреем Матусом.
У него "плотная и крепкая связь с ФСБ и другими силовиками", утверждают авторы расследования. Соратники Навального опубликовали его фото.
По словам Матуса, организатором нападения на Волкова стал "человек из Риги" Анатолий Блинов, который и нашел "исполнителей из Польши". Однако после того как "Невзлин" из слитой переписки оказался недоволен результатами нападения, они якобы все "разругались, начали друг друга шантажировать", говорится в расследовании со слов Матуса.
Его "попросили решить вопрос" (но не уточняется, кто это сделал) — "отобрать у поляков и Блинова все их телефоны с записями, чтобы у них не осталось никаких доказательств причастности "Невзлина", пишут соратники Навального.
Матус утверждает, что у него есть аудиозапись разговора с "Невзлиным". Во время личной встречи в Черногории с Волковым и Ждановым он якобы включал эту запись. Соратники Навального пришли к выводу, что "голос очень похож", хотя и признали, что "полноценную фонологическую экспертизу записи такого качества сделать сложно" (они записывали свою встречу с Матусом в кафе на диктофон).
Мотивы, по которым Матус поделился информацией с соратниками Навального, остаются неясными. В расследовании при этом говорится, что он "пытался продать" свои материалы сторонникам Навального и интересовался "визовыми вопросами: уехать куда-то, залечь на дно, получить документы".
В итоге он "в какой-то момент просто испарился", сообщили авторы расследования. А через несколько недель соратники Навального "увидели его материалы" на сайте финансируемого государством телеканала RT.
В публикации RT также говорилось, что за нападением на Волкова стоит Невзлин, а в качестве доказательств приводилась переписка человека под именем "Леонид Невзлин" с организатором атаки.
RT утверждал, что переписку получил от источника, которому ее передал Блинов. В материале также утверждалось, что переписка "подлинная", а номер телефона, с которого она велась, в приложениях, позволяющих узнать, как записан человек у других абонентов, "указан либо как Leonid Nevzlin, либо как Л Н или Леонид Невзлин".