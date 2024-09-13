Соратники Навального обвинили Невзлина в нападении на Леонида Волкова и других. Что об этом известно

Уже поздно вечером Невзлин сделал заявление в телеграме. "Я не имею отношения к каким бы то ни было нападениям на людей, ни в какой форме", — заявил он. По его словам, он не видит смысла обсуждать детали "слива", "состряпанного в Москве", и хочет, чтобы оценку расследованию команды Навального дало независимое следствие.

"И, если следствие сочтет необходимым, то и суд в демократической стране. Убежден, что правосудие подтвердит абсурдность и полную несостоятельность обвинений в мой адрес", — написал Невзлин.

В свою очередь бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (также в реестре "иноагентов") заявил, что считает нападение на Волкова и других людей, указанных в расследовании, "отвратительными преступлениями". По его словам, если соратники Навального желают в чем-то обвинить Невзлина, "они могут пойти в суд", а не "гадить на репутацию".

"Либо это правда, и тогда Леонид Невзлин сошел с ума. Либо это фсбэшная провокация", — написал Ходорковский в телеграме. "По совершенно понятным причинам я склоняюсь ко второй [версии]", — добавил он.

Нападение на Волкова

Нападение на Леонида Волкова был совершено в марте этого года в Вильнюсе — спустя почти месяц после гибели Навального в колонии особого режима в поселке Харп за полярным кругом.