Латвийские перевозчики начали получать "дозволы" для поездок в РФ

Илья - владелец транспортной компании, которая возит грузы в Россию. По его словам, сейчас на границе несколько машин его фирмы ждут "дозволов", чтобы въехать в РФ.

"У нас последний рейс закончился 15 августа, то есть с 15 августа до 16 сентября прошел месяц, и месяц люди сидели без денег, так сказать, не кормили свои семьи", - заявил Илья Колесников.

"У нас действительно была пауза, какое-то время такого разрешения не было. Потом в пятницу мы его получили, сегодня раздаем, подготовившись. Как вы видите, тут нет столпотворения. Сегодня утром было побольше людей, сейчас, в принципе, приходит обычное количество людей", - сказал представитель Автотранспортной дирекции Виктор Закис.

Перевозчики опасаются, что ситуация, когда пришлось ожидать "дозволов", повторится в следующем году.

"Чтобы больше такого не повторилось, чтобы в январе, когда опять у нас закончатся все эти выданные "дозволы", чтобы опять не было повторной проблемы, чтобы она не была еще глобальнее, еще дольше не был бы разрыв", - говорит Илья Колесников.

Министр сообщения Каспар Бришкенс призвал транспортные компании переориентироваться и искать клиентов на других рынках.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!