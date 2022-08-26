Директор небольшой латвийской транспортной компании тяжко вздыхает в трубку. Это его первая реакция на вопрос о том, как введение европейских санкций из-за войны России в Украине влияет на его бизнес.
Санкции против России убивают латвийские компании? Все не так просто
Он с горечью отвечает, что оборот на российском рынке обвалился на 75%. Правда, тут же добавляет, что это практически не сказалось на доходе фирмы. Они сумели быстро заместить выпадающий рынок.
"Мы переместили свой транспорт на европейский и скандинавский рынки, - рассказывает директор, который о санкциях согласился говорить только на условии, что его имя и название компании не будут упомянуты из-за чувствительности темы. - Но там тоже не так все просто, потому что везде разные требования для автомобилей".
Ситуация в этой компании хоть и непростая, но довольно типичная для тех, кого зацепили европейские экономические санкции против России. С одной стороны, для некоторых из них закрывается рынок сбыта или поставок. С другой - возникла необходимость выйти из зоны комфорта и искать клиентов и поставщиков в остальном мире.
Но масштаб проблемы не такой большой. Во-первых, процесс замены идет уже давно и успешно. Во-вторых, объем торговли с Россией на самом деле довольно мизерный и продолжает сокращаться.
Например, по данным Министерства экономики, экспорт в Россию в первом полугодии снизился на 16,5 млн евро, или всего лишь на 3% от довоенного объема.
"Закрытие любого рынка в краткосрочной перспективе - это плохо. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе экономика переориентируется. Особых волнений на этот счет у меня нет", - говорит Сергей Губин, экономист исследовательского центра BICEPS.
С начала военной агрессии в Украине Евросоюз ввел против России семь пакетов санкций. Они задевают целые отрасли - в частности, финансы, энергетику, технологический сектор и транспорт.
Кроме того, санкции были введены против 108 юридических и 1214 физических лиц - не только политиков, но и бизнесменов.
Транспортная отрасль, обслуживающая все остальные, почувствовала эффект от санкций одной из первых.
Александр Поцелуйко, председатель ассоциации грузовых перевозчиков Latvijas auto, рассказывает, что, с одной стороны, санкции "ограничили ввоз в Россию некоторых категорий грузов и товаров, то есть объем уменьшился". Но в последующих санкционных пакетах российским и белорусским перевозчикам запретили въезжать на территорию Евросоюза, за исключением окончания ранее подписанных контрактов.
Из-за отсутствия российских и белорусских грузовиков возник очень большой дефицит транспорта - и очень сильно возросла стоимость перевозок, что для транспортных компаний было хорошо, а для их клиентов - плохо. Только через несколько месяцев цены вернулись к довоенным.
За эти несколько месяцев компании пытались адаптироваться к другим рынкам. Директор латвийской фирмы, где оборот с Россией упал на 75%, говорит, что его компании нужно искать водителей, владеющих английским, и обновлять ту часть автопарка, которая не соответствует текущим экологическим стандартам - Евро-5 и Евро-6 (экологические стандарты, регулирующие содержание вредных веществ в выхлопных газах).
"Машины с Евро-3 могли спокойно ехать в Россию, Беларусь, Казахстан, но в Европу это нерентабельно", - говорит директор.
Основными экспортными товарами в Россию являются алкоголь, продукты питания и машиностроения - и экспорт соответствующих предприятий в Россию снизился.
Но в разных сферах эффект от санкций отличается очень сильно - некоторые отрасли нарастили продажи в Россию. Если для сельского хозяйства спад экспорта был 15%, то химическая промышленность, наоборот, нарастила экспорт на 17% в первом полугодии.
Как изменился объем латвийского экспорта в Россию
Первое полугодие 2022 г.
- Сократился экспорт сельскохозяйственной и пищевой продукции в Россию - на 23 млн евро, или 15%.
- Сократился экспорт автомобилей - на 5 млн евро, или 35%.
- Увеличился экспорт товаров химической промышленности - на 16 млн евро, или 17%.
- Увеличился экспорт металлов и изделий из них - на 3 млн евро, или 14%.
Источник: Министерство экономики Латвии
Помощь правительства
Янис Витенбергс, который в тот момент был министром экономики, сказал в марте этого года в интервью LSM.lv, что правительство помогает тем, кого негативно зацепили санкции. Например, министерство создало координационный центр, куда можно позвонить по номеру 68803505, чтобы обсудить проблемы.
"В этом случае LIAA (Латвийское агентство инвестиций и развития) поможет найти новые экспортные рынки", - говорил он.
Кроме того, Кабинет министров разработал программу поддержки в виде грантов и гарантий по кредитам для тех предприятий, которые пострадали больше всего. Максимальная сумма поддержки - до 3 млн евро.
Но экономисты сомневаются в правильности подобных решений.
"Это был выбор этих фирм, работать или нет с Россией. Мы не можем подстелить соломинку везде", - говорит Сергей Губин из BICEPS.
Он объясняет, что каждая компания обязана оценивать риски для бизнеса - в частности, так называемый страновой риск. В России этот риск высокий, поскольку последние десятилетия она стала страной, где одномоментно и непредсказуемо могут поменяться все правила. Но компании на это шли.
"Сейчас этот риск выпал для фирм, но мне не кажется правильным покрывать его за счет всего общества", - говорит Губин.
Некоторые решают не работать с Россией
Многие латвийские компании страновой риск видели и раньше и активно пытались его избежать.
Например, один из флагманов латвийского IT-сектора осознанно отказался от работы в России еще до войны. По словам представителя компании, говорившего на условиях анонимности, для этого было несколько причин.
Во-первых, сильные местные компании, которые могут создавать продукт высокого уровня, во-вторых, российское государство защищает свой рынок IT с помощью различных ограничений, которые в том числе не позволяют фирмам, зарегистрированным вне России, участвовать в конкурсах.
При этом в Западной Европе тоже было нелегко, поскольку рынок поделен между мировыми гигантами индустрии.
"Да, иногда у нас бывают клиенты из Европы, но это скорее исключение, чем практика", - рассказывает айтишник. Он говорит, что его фирма, как и многие другие латвийские компании, сфокусировалась на рынках стран Америки, Азии и Африки.
Другие компании, которые работали на российском рынке, например Zabbix, после начала войны приняли решение уйти. По их словам, доля российского рынка доходила до 7% от общего объема продаж группы компаний Zabbix. Другая компания, работающая в Латвии, Tietoevry со скандинавскими корнями имела в России около 100 клиентов и на страну приходилось примерно 0,4% выручки.
Янис Энделе, совладелец компании Karavela (и бренда Kaija), рассказывает, как историю со страновым риском прочувствовал на собственных шпротах.
После аннексии Крыма в ответ на западные ограничения Россия ввела продовольственное эмбарго в отношении европейских производителей - в том числе и его компании по переработке рыбы.
Половина продаж компании приходилась на Россию, что было ниже, чем показатель по всей индустрии, составлявший 70/30. Выжить компании помогло то, что незадолго до этого Karavela начала диверсификацию рынков.
"Нельзя просто взять и за один день выйти на другой рынок", - говорит Энделе. Ему понадобилось 2 года кропотливого труда, чтобы стабилизировать ситуацию и закрепиться на других рынках.
Зато к началу 2022 года объем торговли с Россией у него составлял менее 2%, или около 550 тысяч евро в год. После начала войны в Украине компания приняла решение вовсе не работать на восточном рынке.
Насколько Латвия экономически зависит от России?
Олег Красноперов, экономист Банка Латвии, говорит, что уже давно роль России для Латвии сильно преувеличена - до войны доля экспорта в Россию составляла всего 6% и сокращалась. В 2014 году она была 12%.
"Основная доля латвийского экспорта приходится на страны Европейского союза, особенно на Литву, Эстонию и Германию", - говорит он.
Кроме энергетики, проблемы имеются с некоторыми видами сырья - металлом, химической продукцией и древесиной.
Многие компании, ранее поставлявшие эти группы товаров, например Riga Fertilizer Terminal, Ventamonjaks, Uralkali Trading, Severstal Distribution, связаны с российскими олигархами - и попали под санкции.
Председатель правления SIA Severstal Distribution Тимур Юдичев рассказал RUS TVNET, что из-за санкций 360 тысяч тонн металлопродукции, импортированной в Европу по заказам клиентов, заморожено на складах компании в 9 странах ЕС, из них примерно треть находится в Латвии.
"Стальной прокат без дальнейшей переработки со временем ржавеет, теряет ценность, поэтому его необходимо как можно быстрее пустить в дело, но, к сожалению, мы не получили разрешения продать металл в Латвии", - говорит он.
Владелец "Северстали" - Алексей Мордашов, состояние которого Bloomberg оценивает в 21 миллиард долларов. Мордашов попал под санкции одним из первых - 28 февраля, всего через 4 дня после начала войны.
Но даже у компании в опале есть выход - продажа. Тимур Юдичев надеется, что регуляторы разрешат продать компанию до конца этого года, и отмечает, что покупатель уже есть ("европейская компания с хорошей репутацией").
Но пока компания не работает, нехватку металла заметили латвийские строители. Так, представитель компании Bererix Андис Линде еще в середине марта говорил в интервью LSM.lv: "Российский металл занимает примерно 50% рынка. Поэтому так получается, что сейчас примерно 50% надо будет искать в других местах".
Председатель правления Торгово-промышленной палаты Латвии Янис Эндзиньш говорит, что найти альтернативных поставщиков реально, но "у них уже другие, гораздо более высокие цены".
По его словам, на поставки влияют не только санкции против России и Беларуси, но и сложности с вывозом из Украины товаров и сырья.
Председатель совета Латвийской федерации продовольственных предприятий Инара Шуре отметила, что в начале войны у пищевых предприятий возникли проблемы со стеклотарой, которую завозили из России, но "компании креативны и умеют находить решения, правда, это увеличило затраты на упаковку до 30%".
Но в целом санкции для Латвии - не такая уж и трагедия.
Экономист Олег Красноперов говорит, что доля российской экономики в общемировой составляет всего 2%, а значит, что остальные 98% - открыты для торговли.
"С Россией было удобно торговать, а открывать новые рынки не так удобно. Но надо выходить из зоны комфорта", - говорит он.
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