Санкции против России убивают латвийские компании? Все не так просто

"Закрытие любого рынка в краткосрочной перспективе - это плохо. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе экономика переориентируется. Особых волнений на этот счет у меня нет", - говорит Сергей Губин, экономист исследовательского центра BICEPS.

С начала военной агрессии в Украине Евросоюз ввел против России семь пакетов санкций. Они задевают целые отрасли - в частности, финансы, энергетику, технологический сектор и транспорт.

Кроме того, санкции были введены против 108 юридических и 1214 физических лиц - не только политиков, но и бизнесменов.

Транспортная отрасль, обслуживающая все остальные, почувствовала эффект от санкций одной из первых.

Александр Поцелуйко, председатель ассоциации грузовых перевозчиков Latvijas auto, рассказывает, что, с одной стороны, санкции "ограничили ввоз в Россию некоторых категорий грузов и товаров, то есть объем уменьшился". Но в последующих санкционных пакетах российским и белорусским перевозчикам запретили въезжать на территорию Евросоюза, за исключением окончания ранее подписанных контрактов.

Из-за отсутствия российских и белорусских грузовиков возник очень большой дефицит транспорта - и очень сильно возросла стоимость перевозок, что для транспортных компаний было хорошо, а для их клиентов - плохо. Только через несколько месяцев цены вернулись к довоенным.