В аэропорту Польши был задержан украинский боксер Александр Усик

О задержании Усика сообщил украинский депутат Жан Беленюк в своем Telegram-канале.

В МИД Украины заявили, что по поручению министра иностранных дел Андрея Сибиги генконсул Украины в Кракове "срочно выехал в аэропорт для выяснения обстоятельств инцидента", а также чтобы "немедленно разрешить эту ситуацию".

Позднее ситуацию прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что говорил по телефону с Усиком сразу после задержания: "Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону". Зеленский также указал, что Усика отпустили.

Сам Усик написал в своем Instagram, что произошло: "Друзья, все хорошо. Случилось недоразумение, которое быстро решилось. Спасибо всем, кто волновался. Спасибо украинским дипломатам за поддержку. И респект польским правоохранителям, выполняющим свои обязанности, несмотря на рост, вес, размах рук и регалии".

Что послужило причиной задержания, официально не сообщается. Согласно сообщению спортивного портала ESPN, Усика задержали в аэропорту Кракова, поскольку представитель авиакомпании решил, что он с тренером "не в состоянии лететь".

Как пишет УНИАН, спортсмен пытался объяснить, что с ними все в порядке и они просто устали от поездки из Киева, но когда это не удалось, он и сам отказался лететь.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что ведомство направит Польше ноту протеста из-за задержания Усика: "Мы считаем такие действия непропорциональными и недопустимыми по отношению к нашему чемпиону и направим соответствующую ноту польской стороне".

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