"Мы вам вырежем эти шутки". Марголин о редактуре в КВН и шутках про Навального

8 сентября 2024 года умер ведущий телевизионной игры КВН Александр Масляков. Многие звёзды, которые в разные годы принимали участие в КВН, в своих социальных сетях писали слова благодарности за то, что в своё время Масляков открыл для них двери в "большую жизнь". Правда, есть и те, кто обвиняет КВН и его создателей в игнорировании важных тем и событий, беззубости шуток, цензуре, прогибах перед властью и зарабатывании миллионов на молодых комиках.

"Ну, с этим всегда сложно. Когда мы играли, это не было для нас главным - эти проблемы финансовые и так далее. Но сейчас, оглядываясь на это, ты понимаешь, что, наверное, эта структура была не совсем справедлива, особенно к молодым комикам. Скажем так, финансово это было абсолютно невыгодно. Это было выгодно только с точки зрения прокачки тебя как юмориста. И, может быть, какой-то публичности для тех, кто пробился. А пробивались очень немногие. Не скажу, что это была идеальная структура, но просто тогда другого ничего не было. Никакого юмористического лифта наверх", - говорит Марголин.