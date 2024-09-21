"Уже тогда не дали бы пошутить про Навального условного и вообще про оппозицию", - вспоминает стендап-комик Александр Марголин выступления "Рижских готов" в Высшей лиге КВН в начале 2010-х.
"Мы вам вырежем эти шутки". Марголин о редактуре в КВН и шутках про Навального
Юмористический путь Александра начался с КВН. В 2006 году он вместе с друзьями около четырёх лет выступал за команду "Кураж", а затем из Москвы приехал редактор и помог ребятам создать команду "Рижские готы", ставшую настоящим открытием на музыкальном фестивале "Голосящий КиВиН - 2010", который проходил на сцене юрмальского концертного зала "Дзинтари".
С уходом КВН из Латвии закончилась и история "Рижских готов", но Александр старается поддерживать связь с участниками команды, а с Антоном Герасимовым, например, они продолжили развивать себя в юморе, создав объединение Riga Stand Up.
"Как-то негатив больше стирается из памяти. Эти все поездки в плацкарте, какие-то жилищные условия, питание "роллтонами" неделю... это всё отходит на задний план. А какие-то положительные эмоции помнишь до сих пор. Мы варили суп в большом тазу, наверное, литров так на 10, на всю команду, потому что было плохо с деньгами. Вот такие моменты тоже были. Но всё равно было круто", - вспоминает Александр свою кавээновскую молодость.
Раньше КВН был неким юмористическим лифтом для молодёжи. Сейчас это не так и можно разными другими способами заявить о себе. По словам Марголина, КВН повлиял на него как на юмористическую единицу и заложил базу систематического создания юмора. "Когда ты не просто в компании классно пошутил, а когда ты систематически, каждый день сидишь, пишешь юмор, готовишься к конкретным проектам. Ну, плюс круг общения, естественно. У меня, наверное, 90% круга общения сейчас бы не было, если бы не КВН".
8 сентября 2024 года умер ведущий телевизионной игры КВН Александр Масляков. Многие звёзды, которые в разные годы принимали участие в КВН, в своих социальных сетях писали слова благодарности за то, что в своё время Масляков открыл для них двери в "большую жизнь". Правда, есть и те, кто обвиняет КВН и его создателей в игнорировании важных тем и событий, беззубости шуток, цензуре, прогибах перед властью и зарабатывании миллионов на молодых комиках.
"Ну, с этим всегда сложно. Когда мы играли, это не было для нас главным - эти проблемы финансовые и так далее. Но сейчас, оглядываясь на это, ты понимаешь, что, наверное, эта структура была не совсем справедлива, особенно к молодым комикам. Скажем так, финансово это было абсолютно невыгодно. Это было выгодно только с точки зрения прокачки тебя как юмориста. И, может быть, какой-то публичности для тех, кто пробился. А пробивались очень немногие. Не скажу, что это была идеальная структура, но просто тогда другого ничего не было. Никакого юмористического лифта наверх", - говорит Марголин.
По его словам, в большом КВН было много субъективности, была достаточно жёсткая редактура. "И цензура тоже. Потому что когда ты выступаешь уже на Первом канале, то там тебе не позволят говорить что угодно и как угодно. Там тебя достаточно жёстко редактируют. Такого чистого творчества там было, наверное, не так много, потому что всё-таки были рамки довольно жёсткие".
"В тот период, когда мы играли, ещё не было с этим так сурово. Были моменты, когда нам говорили, что вот об этом конкретном человеке или об этой конкретной вещи шутить нельзя. Мы вам просто вырежем эти шутки, поэтому не пишите их, нет смысла.
Уже тогда не дали бы пошутить про Навального условного и вообще про оппозицию. Я так понимаю, что у редакторов Высшей лиги КВН были какие-то кураторы из структур повыше, которые им говорили иногда, о чём можно, а о чём нельзя шутить.
Но в целом тогда ещё было как-то помягче. Нас особо не прижимали, скажем так", - признается Марголин.
Полностью интервью с Александром Марголиным вы можете прочитать и посмотреть здесь:
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