Гостем передачи "Кто вам платит?" в студии RUS TVNET стал латвийский стендап-комик и резидент Riga Stand Up Александр Марголин. В эфире речь пошла о критике КВН, шутках "сверху вниз" и мастер-классе по стендапу и юмору, на котором обещают научить шутить.
Для абонентов
"Комики - самые унылые люди в мире". Марголин о цензуре в КВН и обидных шутках
В эфире прозвучало:
- 00:00 О начале юмористического пути
- 1:43 Что сейчас с участниками команды "Рижские готы"?
- 2:21 "Варили суп в тазике". Воспоминания о КВН
- 3:34 О несправедливой структуре КВН. Что дала и что забрала игра?
- 5:39 Цензура и шутки, которые запрещали
- 7:42 Чудеса монтажа в КВН
- 8:10 Шутить можно на любую тему? Чёрный юмор и шутки "сверху вниз"
- 11:38 Об изобилии мата
- 13:42 Кто лучший комик в Латвии сегодня?
- 16:13 Можно ли в Латвии зарабатывать стендапом?
- 18:18 Если перевести шутки на другой язык, они будут работать?
- 20:35 Как Александр пишет шутки?
- 23:25 Почему рижские комики практически не шутят о политике?
- 24:45 Зачем Саша выходит на сцену? Откуда желание веселить остальных?
- 25:27 В Риге стартует курс по стендапу. Юмору можно научить?
- 28:26 Почему у шутников из курилки не получается на сцене?
- 31:41 Комики - это самые травмированные люди. Почему?
- 34:13 О профдеформации Урганта