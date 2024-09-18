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"Комики - самые унылые люди в мире". Марголин о цензуре в КВН и обидных шутках

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Стендап-комик Александр Марголин
Стендап-комик Александр Марголин Фото: Gints Bāliņš/TVNET

Гостем передачи "Кто вам платит?" в студии RUS TVNET стал латвийский стендап-комик и резидент Riga Stand Up Александр Марголин. В эфире речь пошла о критике КВН, шутках "сверху вниз" и мастер-классе по стендапу и юмору, на котором обещают научить шутить.

В эфире прозвучало:​

  • 00:00 О начале юмористического пути
  • 1:43 Что сейчас с участниками команды "Рижские готы"?
  • 2:21 "Варили суп в тазике". Воспоминания о КВН
  • 3:34 О несправедливой структуре КВН. Что дала и что забрала игра?
  • 5:39 Цензура и шутки, которые запрещали
  • 7:42 Чудеса монтажа в КВН
  • 8:10 Шутить можно на любую тему? Чёрный юмор и шутки "сверху вниз"
  • 11:38 Об изобилии мата
  • 13:42 Кто лучший комик в Латвии сегодня?
  • 16:13 Можно ли в Латвии зарабатывать стендапом?
  • 18:18 Если перевести шутки на другой язык, они будут работать?
  • 20:35 Как Александр пишет шутки?
  • 23:25 Почему рижские комики практически не шутят о политике?
  • 24:45 Зачем Саша выходит на сцену? Откуда желание веселить остальных?
  • 25:27 В Риге стартует курс по стендапу. Юмору можно научить?
  • 28:26 Почему у шутников из курилки не получается на сцене?
  • 31:41 Комики - это самые травмированные люди. Почему?
  • 34:13 О профдеформации Урганта
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