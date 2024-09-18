"Комики - самые унылые люди в мире". Марголин о цензуре в КВН и обидных шутках

Гостем передачи "Кто вам платит?" в студии RUS TVNET стал латвийский стендап-комик и резидент Riga Stand Up Александр Марголин. В эфире речь пошла о критике КВН, шутках "сверху вниз" и мастер-классе по стендапу и юмору, на котором обещают научить шутить.