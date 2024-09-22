Защита от санкций: разморожены средства латвийской компании, связанной с РЖД

Что теперь будет с Euro Rail Trans - неясно. Ивар Сормулис, который указан как истинный бенефициар двух упомянутых латвийских компаний, говорит, что разорвал отношения с Euro Rail Trans в феврале 2022 года, но оказался в тупиковой ситуации, поскольку не смог официально урегулировать это. Компания фактически не работает. Иная ситуация с логистической Euro Rail Cargo. Летом этого года в его структуре были зафиксированы изменения, что фактически означает освобождение от российской стороны. Соглашение о поглощении российских частей было заключено ранее, но официально оно состоялось только сейчас, что совпадает с решением FID в отношении "РЖД". "Процесс там был сложный. Разрешения всякие, было сложно избавиться от этой истории". Но он воздерживается от разговоров о дальнейшей деятельности компании, поскольку ситуация слишком неопределенная.

Чтобы вспомнить, как вообще начинались совместные предприятия с российской госкомпанией, следует вернуться на более, чем десять лет в прошлое, когда их создавали компании, косвенно принадлежавшие семьям Андриса Шкеле и Айнара Шлесерса. Последний также в течение многих лет входил в совет директоров Euro Rail Trans и Euro Rail Cargo. На данный момент он не вдается в подробности предметного сотрудничества с Россией, а лишь обосновывает его бизнес-интересами.