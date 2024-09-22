Летом этого года по решению Службы финансовой разведки (FID) были разблокированы замороженные средства зарегистрированной в Латвии грузовой транспортной компании Euro Rail Trans, сообщает программа Латвийского телевидения De Facto. Фактически контрольный пакет акций Euro Rail Trans принадлежит российской государственной компании "Российские железные дороги" (РЖД). В FID поясняют, что, несмотря на это, до сих пор санкции к латвийской компании применялись необоснованно.
Защита от санкций: разморожены средства латвийской компании, связанной с РЖД
Это не первый раз, когда для компании, связанной с РЖД, риск санкций то просматривается, то не просматривается, поскольку трактовки, что делать с присутствием компании из РФ, расходятся. Однако сейчас подчеркивается, что "РЖД" не подвергается прямым санкциям и, скорее всего, не будет, что упирается в экономические интересы.
Между тем, существенная роль "РЖД" в политике, экономике и военном деле России очевидна. "Позволяя российской армии, боевой технике и вооружению передвигаться к границам России с Украиной, "РЖД" поддерживает или поддерживала деятельность, которая дестабилизирует Украину", - писала в указе об этой российской компании Великобритания в контексте мартовских санкций 2022 года.
Евросоюз применил к "РЖД" финансовые ограничения, а также ввел санкции в отношении лиц, которые, помимо прочего, находились или также находятся в руководстве компании. Таков, например, нынешний министр обороны России Андрей Белоусов. Он возглавлял совет директоров "РЖД" до того, как стал министром обороны, но и сейчас входит в него. Исполнительный директор "РЖД", уроженец Латвии Олег Белозеров, который находится только в санкционном списке Великобритании, а не ЕС, отчитался Путину о работе "РЖД" в январе этого года.
В Латвии весной 2022 года риск санкций был определен для двух связанных с "РЖД" компаний - Euro Rail Trans, 51% которой принадлежит российской компании, и Euro Rail Cargo, в которой российской стороне принадлежало 50%. Однако последняя пропала из списка компаний, находящихся под риском санкций, уже летом того же года, а Euro Rail Trans - этим летом.
Первоначально обе компании были включены в таблицу санкционных рисков Регистра предприятий. Кредитные организации сообщали, что средства Euro Rail Trans были заморожены из-за санкций, а Euro Rail Cargo попал в список, поскольку имел практически идентичную структуру собственности - с одной стороны компании, возглавляемые "РЖД" а с другой - Locomotive Traction Operator. Таким образом, можно сделать вывод, что на это предприятие также могут распространяться аналогичные ограничения.
"Позже были получены аргументы, что это было сделано неоправданно. И когда мы в очередной раз спросили у учреждения, предоставившего эту информацию об этом условном двойнике, будет ли [риск санкций] распространяться и на это аналогичное предприятие со схожей структурой собственности, был получен отрицательный ответ. (..) Следовательно, мы тоже пересмотрели свое решение", - объяснил исключение Euro Rail Cargo из списка Сандис Карелис, замглавного государственного нотариуса Регистра предприятий.
Упомянутые учреждения в Реестре компаний не раскрывают, признавая, что в то время существовала большая неопределенность в отношении применения санкций, и много вовлеченных. В апреле этого года ответственность за надзор за санкциями была передана одному учреждению - FID. Там пришли к выводу, что Euro Rail Trans тоже не должна была быть в этом списке. Служба основывает свое решение на высказанном в декабре 2022 года мнении Еврокомиссии о том, что "РЖД" не является объектом целевых финансовых санкций. Марта Тилхена, руководитель отдела по обеспечению соблюдения санкций FID, заявляет: "Очень важно в таких ситуациях , где возможна общая позиция, выраженная ответственными европейскими институциями, чтобы мы затем применяли санкции единообразно во всех государствах ЕС. Чтобы избежать ситуаций, когда одна страна что-то находит, а в другой санкции применяются по-другому. И, соответственно, это было нашим основным соображением".
В программе De Facto уточнили, что в настоящее время как минимум половина из 14 членов совета директоров "РЖД", часть из которых являются представителями правительства, находятся под санкциями ЕС. Служба финансовой разведки также обратила на это внимание и запрашивает дополнительные разъяснения у Еврокомиссии. "Учитывая, что этот совет директоров имеет различные функции, в рамках которых они принимают различные решения относительно "РЖД", их деятельности, действий с этими активами, мы как Служба финансовой разведки также обратились в Европейскую комиссию, с просьбой о повторных разъяснениях, является ли мнение, которое они выразили в декабре 2022 года, актуальным, учитывая ситуацию, которая сложилась сейчас", - сказала Тилхена. FID указывает на наличие контролирующего органа. Он применяет санкции, но сам не выбирает, к кому их применять - это политический вопрос.
В МИД поясняют, что против "РЖД" введены только частичные санкции за отдельные финансовые операции. Но полное прекращение сотрудничества должно быть согласовано всеми государствами ЕС. В то же время из письменного комментария МИД понятно, что такое вряд ли могло бы произойти: "Роль российских железных дорог должна учитываться не только в европейских транспортных системах и торговле несанкционированными товарами из России и в Россию, но и в транзите европейских стран в Азию и торговле с азиатскими странами".
Министерство сообщения также признает, что, несмотря на стремление Латвии сократить любое сотрудничество с Россией как государством-агрессором, ЕС сделал одним из важнейших приоритетов международного сотрудничества таковое с Центральной Азией. Андрис Малдупс, директор Департамента логистики и координации международного сотрудничества Министерства сообщения, поясняет: "В железнодорожном транспорте невозможно без сотрудничества между латвийскими и российскими управляющими железнодорожной инфраструктурой: LDz и "РЖД", а также без сотрудничества железнодорожных перевозчиков. Необходимо обеспечить прием и передачу грузовых поездов между железнодорожными компаниями двух стран. Поэтому это сотрудничество находится на минимальном уровне и его необходимо поддерживать. Это также хорошо известно в ЕС, и поэтому никаких ограничений на такое сотрудничество с точки зрения санкций нет".
Что теперь будет с Euro Rail Trans - неясно. Ивар Сормулис, который указан как истинный бенефициар двух упомянутых латвийских компаний, говорит, что разорвал отношения с Euro Rail Trans в феврале 2022 года, но оказался в тупиковой ситуации, поскольку не смог официально урегулировать это. Компания фактически не работает. Иная ситуация с логистической Euro Rail Cargo. Летом этого года в его структуре были зафиксированы изменения, что фактически означает освобождение от российской стороны. Соглашение о поглощении российских частей было заключено ранее, но официально оно состоялось только сейчас, что совпадает с решением FID в отношении "РЖД". "Процесс там был сложный. Разрешения всякие, было сложно избавиться от этой истории". Но он воздерживается от разговоров о дальнейшей деятельности компании, поскольку ситуация слишком неопределенная.
Чтобы вспомнить, как вообще начинались совместные предприятия с российской госкомпанией, следует вернуться на более, чем десять лет в прошлое, когда их создавали компании, косвенно принадлежавшие семьям Андриса Шкеле и Айнара Шлесерса. Последний также в течение многих лет входил в совет директоров Euro Rail Trans и Euro Rail Cargo. На данный момент он не вдается в подробности предметного сотрудничества с Россией, а лишь обосновывает его бизнес-интересами.
"Клиенты хотят, чтобы их груз как можно быстрее достиг места назначения. Бывали ситуации, когда груза было много, а потом стояли сотни вагонов, тысячи вагонов в каких-то пробках. Трудно было вывезти и так далее. И каждая компания искала способы улучшить эту логистику", - объясняет Шлесерс. Вхождение российской стороны в Euro Rail Cargo произошло уже после российского вторжения в Крым в 2014 году, но Шлесерс не хочет это комментировать: "Знаете что, не будем смешивать. То, что произошло в то время, было воспринято миром совершенно по-другому. Война в Украине началась в феврале 22 года, затем были введены санкции. До этого, посмотрите, все западные компании работали с Россией, и только после вторжения в Украину многие компании закрыли свои представительства и так далее".
Между тем Бюро защиты Сатверсме (SAB) еще десять лет назад заявляло, что растущая доля России в транзитном секторе Латвии рискованна, поскольку может стать инструментом политического влияния. Даже сейчас SAB признает риски. В то же время в ведомстве констатируют, что из-за геополитической ситуации сотрудничество латвийских компаний уже сократилось, и полагают, что решения FID мотивированы и адекватно оценены.
При изучении произошедшего выявилась еще одна деталь. Истинным бенефициаром Eiro Rail Cargo до мая 2022 года был Сергей Мальцев. Имя, данные рождения, связи с компаниями совпадают с Сергеем Мальцевым, который в свое время также был председателем совета директоров "РЖД". Там он числится гражданином России, хотя в Регистре предприятий Латвии - гражданином Кипра.
Сормулис и Шлесерс уклоняются от прямых комментариев по поводу этой ситуации. В Регистре говорят: какие документы представлены, такие и используются. А вот если у человека, например, двойное гражданство, это узнать нельзя. FID считает, что эту проблему, возможно, необходимо решить. После февраля 2022 года также действуют ограничения, распространяющиеся на всех граждан России, и только предъявление вторичного гражданства можно трактовать как попытку скрыть связь с Россией.
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