Netflix не будет снимать сериал в Латвии из-за нерешительности государства

Подобная программа есть и в Латвии. Ранее ее администрировал Национальный киноцентр. Но программа больше является механизмом привлечения инвестиций, а не поддержки культуры, поэтому она попала в ведение Латвийского агентство инвестиций и развития, находящегося под крылом Министерства экономики.

Весной Nekā personīga рассказывала, что чиновники без консультаций с киносферой решили изменить порядок привлечения инвестиций, что сделало предложение Латвии неконкурентоспособным. Это ударило бы и по уже начатым проектам, которым по приходу в Латвии обещали куда большие скидки.

До сих пор Латвия предлагала так называемую программу cash rebate - возврат определенного, проверенного процента после завершения съемок. Весной условия внезапно изменились, и LIAA предложила продюсерам возмещать только часть потраченного налога на добавленную стоимость. Это полностью разрушило систему, которая работала в течение 12 лет.

После сюжета премьер-министр и министр экономики успокаивали киносферу - поддержка будет. Все понимают, что для государства это возможность дополнительно заработать. Но лето прошло и ситуация не изменилась.

Кинопродюсеры обошли несколько министерств, чтобы сдвинуть программу поддержки с места. Передаче известно, что Латвийское агентство инвестиций и развития вместе с Министерством экономики в информационном сообщении потребовали заложить в бюджет будущего года на эти цели 4 миллиона евро.