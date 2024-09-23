Несколько дней назад известное в Даугавпилсе котокафе Kotoffski опубликовало пост в соцсетях о том, что из-за проблем с арендой они приняли решение закрыть кафе в Даугавпилсе и переехать в Ригу.
Проблемы с арендной вынуждают даугавпилсское котокафе переехать в Ригу
По словам владельцев кафе, здание, в котором работает заведение было продано, а новый владелец объявил, что поднял арендую плату.
"Новый собственник сообщил нам, что с 1 сентября повышает стоимость аренды почти в 4 раза. Общая сумма новой арендной платы составляет почти 2000 евро", - написали владельцы кафе.
Владельцы написали, что такую сумму они не могут оплатить.
Через несколько дней владельцы кафе опубликовали еще один пост в котором написали, что приняли решение о переезде в Ригу.
"Проанализировав ситуацию на рынке недвижимости, сравнив предложения и цены, мы приняли решение: Рига.
Котики переезжают в тихий центр Риги. И уже во второй половине октября котики откроют двери обновленного кафе совсем неподалеку от прекрасного квартала югендстиля и 2-х любимых горожанами парков", - написали владельцы в соцсети.
Они отметили, что новое помещение будет больше, а также они постараются сделать его еще уютнее.
Котокафе будет работать в Даугавпилсе до 1 октября.
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