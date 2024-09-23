Проблемы с арендной вынуждают даугавпилсское котокафе переехать в Ригу

По словам владельцев кафе, здание, в котором работает заведение было продано, а новый владелец объявил, что поднял арендую плату.

"Новый собственник сообщил нам, что с 1 сентября повышает стоимость аренды почти в 4 раза. Общая сумма новой арендной платы составляет почти 2000 евро", - написали владельцы кафе.

Владельцы написали, что такую сумму они не могут оплатить.

Через несколько дней владельцы кафе опубликовали еще один пост в котором написали, что приняли решение о переезде в Ригу.

"Проанализировав ситуацию на рынке недвижимости, сравнив предложения и цены, мы приняли решение: Рига.

Котики переезжают в тихий центр Риги. И уже во второй половине октября котики откроют двери обновленного кафе совсем неподалеку от прекрасного квартала югендстиля и 2-х любимых горожанами парков", - написали владельцы в соцсети.

Они отметили, что новое помещение будет больше, а также они постараются сделать его еще уютнее.

Котокафе будет работать в Даугавпилсе до 1 октября.

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