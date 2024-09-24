Газета пишет, что Щербатых, который также является членом исполнительного комитета ЛОК, в размещенном в TikTok видео поставил под сомнение решение Национальных вооруженных сил. Видео он наговорил на русском языке.

"Чего они сюда пришли? Они все (солдаты, земессарги) адекватны или нет? По телевизору показывают, что происходит в США, у кого автомат, те психи. Кто может гарантировать (безопасность)? Никто. Правительство говорит, что будут учения. Хорошо, вам не достаточно Адажи? Будет шум, там дети. Какой-то бред. Никто особо ничего не говорит. Зачем запугивать людей? Если не будет войны, то и учиться нечему, идите в Адажи, что там, леса мало? Что вы в город идете?" - заявил на русском языке Щербатых.

Президент ЛОК Раймонд Лаздиньш считает, что публикация такого контента в соцсетях, тем более, одетым в официальную форму олимпийской команды, недопустима и ее нельзя поддерживать. "Этот вопрос должен оценить исполнительный комитет, и я предлагаю передать это на рассмотрению в Комиссию по этике", - сказал Лаздиньш.

В свою очередь член исполнительного комитета ЛОК, генеральный секретарь Латвийской федерации велоспорта Том Маркс указал, что неприятно удивлен таким мнением Щербатых. "Национальная безопасность - это главный приоритет, учения в том числе и в городской среде - очень важный тест на готовность, и я определенно поддерживаю это, люди были предупреждены и проинформированы об этом, ничего удивительного. Как еще можно подготовиться к военной угрозе, если не с помощью тренировок?" - риторически спросил Маркс, добавив, что для представителя исполнительного комитета ЛОК неприемлемо общаться на русском языке, учитывая угрозу, исходящую от России.

Щербатых вышеупомянутое видео уже удалил. Он обсудил его с другом и понял, что ошибся - если хочешь задавать вопросы такого характера, это нужно делать на латышском языке и в другом тоне, сказал он газете.

Шербатых был избран в 9-й Сейм по списку Союза зеленых и крестьян, в позапрошлом году он стартовал на парламентских выборах от партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте", однако избран не был.

Напомним, с 3 сентября по 8 октября по всей Латвии проходят учения Namejs 2024.

Видео: Namejs 2024

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