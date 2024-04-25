Президент Латвийской федерации тяжелой атлетики, бывший тяжелоатлет и экс-депутат Сейма, а ныне тренер по тяжелой атлетике Виктор Щербатых разместил в социальной сети TikTok видеоролик, в котором высказал провокационные взгляды, например, о том, что в Латвии должно быть такое правительство, как в России. Мнение Щербатых вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Что говорит по этому поводу Служба государственной безопасности (VDD)?