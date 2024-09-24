Раскритиковавшая Израиль депутат Рижской думы вышла из "Прогрессивных" после спора с однопартийцами

Ранее в социальной сети X Пупола сравнила действия Израиля с действиями России и назвал обе страны террористическими государствами. На это отреагировал глава фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев, который заявил, что партия категорически дистанцируется от позиции, которая приравнивает Израиль к России. Подобные заявления и сравнения неприемлемы, ведь сейчас необходимо деэскалировать военный конфликт, чтобы предотвратить новые жертвы среди мирного населения, написал Шуваев в X.

Partija kategoriski norobežojas no nostājas, kas Izraēlu pielīdzina Krievijai. Šādi izteikumi un salīdzinājumi nav pieņemami.



Šobrīd ir nepieciešams de-eskalēt militāro konfliktu, lai novērstu vēl vairāk civiliedzīvotāju nāves. Pro pozīcija ir nemainīga: https://t.co/LmDRoIx2s2 — Andris Šuvajevs (@suvajevs) September 23, 2024

В ответ Пупола обвинила Шуваева в потакании геноциду и заявила, что ей стыдно. Ситуация в партии обострилась, и депутат вместе с двумя другими членами партии подала заявление о выходе из "Прогрессивных".

Руководитель фракции "Прогрессивных" в Рижской думе Мартиньш Коссович выразил надежду, что Пупола продолжит работу во фракции.

Власти Ливана заявили, что в результате авиаударов, которые Израиль наносил по территории страны с понедельника, погибли по меньшей мере 558 человек, в том числе 50 детей и 94 женщины, а более 1800 получили ранения. Этот день стал самым смертоносным для Ливана с момента окончания гражданской войны 1975–1990 годов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник назвал удары по Ливану превентивными шагами, направленными на уничтожение оружия ливанской шиитской группировки "Хезболла".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!