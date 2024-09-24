После разногласий с членами своей партии "Прогрессивные" по поводу ударов Израиля по "Хезболле" депутат Рижской думы Зане Пупола вышла из состава партии, сообщает LTV.
Раскритиковавшая Израиль депутат Рижской думы вышла из "Прогрессивных" после спора с однопартийцами
Ранее в социальной сети X Пупола сравнила действия Израиля с действиями России и назвал обе страны террористическими государствами. На это отреагировал глава фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев, который заявил, что партия категорически дистанцируется от позиции, которая приравнивает Израиль к России. Подобные заявления и сравнения неприемлемы, ведь сейчас необходимо деэскалировать военный конфликт, чтобы предотвратить новые жертвы среди мирного населения, написал Шуваев в X.
Partija kategoriski norobežojas no nostājas, kas Izraēlu pielīdzina Krievijai. Šādi izteikumi un salīdzinājumi nav pieņemami.— Andris Šuvajevs (@suvajevs) September 23, 2024
Šobrīd ir nepieciešams de-eskalēt militāro konfliktu, lai novērstu vēl vairāk civiliedzīvotāju nāves. Pro pozīcija ir nemainīga: https://t.co/LmDRoIx2s2
В ответ Пупола обвинила Шуваева в потакании геноциду и заявила, что ей стыдно. Ситуация в партии обострилась, и депутат вместе с двумя другими членами партии подала заявление о выходе из "Прогрессивных".
Руководитель фракции "Прогрессивных" в Рижской думе Мартиньш Коссович выразил надежду, что Пупола продолжит работу во фракции.
Власти Ливана заявили, что в результате авиаударов, которые Израиль наносил по территории страны с понедельника, погибли по меньшей мере 558 человек, в том числе 50 детей и 94 женщины, а более 1800 получили ранения. Этот день стал самым смертоносным для Ливана с момента окончания гражданской войны 1975–1990 годов.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник назвал удары по Ливану превентивными шагами, направленными на уничтожение оружия ливанской шиитской группировки "Хезболла".
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