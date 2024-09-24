Депутат Рижской думы Зане Пупола ("Прогрессивные") всколыхнула социальные сети своим сообщением на платформе X (ранее Twitter). Она заявила, что Израиль - террористическое государство. Многие недоумевают: как депутат может позволить себе публично делать подобные заявления?
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"Израиль - террористическое государство": высказывания депутата Рижской думы вызвали острую реакцию
"Израиль и Россия - террористические страны, которые вторгаются в другие страны. Это очень просто, если не быть расистом", - написала Пупола.
Портал TVNET попросил посла Израиля в Латвии Сандру Симович прокомментировать высказывания депутата.