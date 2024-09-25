В Латвию доставлены все новые электропоезда Škoda Vagonka

Он сообщил, что сейчас идет процесс приема 31-го поезда, который в ближайшее время будет завершен, а 32-й поезд находится в стадии комплектования.

Комментируя возможные неустойки для чешского предприятия за задержки поставок поездов, Нешпорс сказал, что контракт и его выполнение еще продолжаются, так как последний поезд еще не принят.

"Также необходимо понимать влияние войны на Украине, которая продолжается. В связи с этим мы не можем отрицать, что просрочки были. Škoda Vagonka представила свои аргументы в пользу просрочек, почему они произошли", - сказал Нешпорс, добавив, что соответствующие доводы необходимо оценить.

На вопрос о готовности к предстоящему зимнему сезону он сказал, что компания учится на ошибках, в частности, создан диспетчерский центр, отсутствие которого в декабре прошлого года и январе текущего года не позволяло оперативно решать проблемы, возникшие у поездов. "Не хватило скоординированной и оперативной деятельности всех вовлеченных сторон", - сказал Нешпорс.