В Латвию доставлены все 32 новых электропоезда, произведенных чешским предприятием Škoda Vagonka, сообщил и.о. председателя правления АО Pasažieru vilciens (PV) Райтис Нешпорс.
В Латвию доставлены все новые электропоезда Škoda Vagonka
Он сообщил, что сейчас идет процесс приема 31-го поезда, который в ближайшее время будет завершен, а 32-й поезд находится в стадии комплектования.
Комментируя возможные неустойки для чешского предприятия за задержки поставок поездов, Нешпорс сказал, что контракт и его выполнение еще продолжаются, так как последний поезд еще не принят.
"Также необходимо понимать влияние войны на Украине, которая продолжается. В связи с этим мы не можем отрицать, что просрочки были. Škoda Vagonka представила свои аргументы в пользу просрочек, почему они произошли", - сказал Нешпорс, добавив, что соответствующие доводы необходимо оценить.
На вопрос о готовности к предстоящему зимнему сезону он сказал, что компания учится на ошибках, в частности, создан диспетчерский центр, отсутствие которого в декабре прошлого года и январе текущего года не позволяло оперативно решать проблемы, возникшие у поездов. "Не хватило скоординированной и оперативной деятельности всех вовлеченных сторон", - сказал Нешпорс.
При этом он выразил уверенность, что поезда готовы работать и в зимних условиях, а также компания задумалась о различных мерах по снижению рисков, например, как более оперативно действовать в ситуациях, когда обледенели контактные сети.
Фото: Начинают курсировать новые электропоезда
Ранее сообщалось, что в середине декабря 2023 года PV начал пассажирские перевозки на новых электропоездах, произведенных чешской компанией Škoda Vagonka. До этого поезда длительное время тестировались и испытывались в инфраструктуре латвийской железной дороги. Несмотря на это, новые поезда в декабре прошлого года и январе этого года регулярно сталкивались с различными проблемами.
Первые два вагона новых электропоездов, произведенных чешским предприятием Škoda Vagonka, были доставлены в Ригу в июне 2022 года.
Каждый электропоезд состоит из четырех вагонов. Длина одного электропоезда составляет 109 метров. В каждом поезде есть сидячие места для 436 пассажиров и стоячие места для 454 пассажиров. В поездах есть посадка одного уровня с повышенных пассажирских платформ.
Общая стоимость всего проекта предусмотрена в размере 257,9 млн евро.
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