Видео Отменила рейс и в качестве возврата получила 20 евро: негативный опыт клиентки airBaltic

Чтобы вернуть деньги, уплаченные за билеты, женщина выполнила все необходимые формальности в электронном виде. Она отмечает, что при аннулировании билетов ей предложили выбрать, как она хочет вернуть уплаченную сумму - в виде подарочной карты или на свой банковский счет.

Илзе решила получить деньги на свой счет и из полученного сообщения узнала, что таким образом ей вернут 20,80 евро, что является налогом аэропорта, а остальная сумма - 429,92 евро - будет выдана ей в виде подарочной карты. Однако женщина так и не получила эту крупную сумму - ни в виде подарочной карты, ни на счет.

Представитель авиакомпании Аугуст Зилбертс подтвердил, что выбранный клиенткой способ возврата платежа на банковский счет подразумевает возмещение только налога аэропорта. Однако, поскольку была также приобретена услуга отмены рейса, возмещение в размере 429,92 евро было доступно в виде подарочной карты.

По словам Зилбертса, его коллега попросила клиентку подтвердить, хочет ли она получить возмещение в виде подарочной карты - в размере 429,92 евро - или тем способом оплаты, с помощью которого было произведено бронирование - тогда она получит 20,80 евро. Пассажирка ответила на электронное письмо, подтвердив предпочтительный способ возврата денег - на свой счет. Что и было сделано.

Представитель авиакомпании отмечает, что, поскольку Илзе уже сделала свой выбор, 429,92 евро, к сожалению, вернуть нельзя.

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