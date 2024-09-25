Видео Защитники природы обеспокоены ущербом, который туристы наносят пещере Гутманя

Ежегодно этот природный памятник посещают не только местные, но и многие иностранные туристы. К сожалению, некоторые посетители не приучены "только смотреть" и оставляют следы своей жизнедеятельности в скалах, из которых состоит пещера: в частности, выцарапывают надписи.

Мадара, которая работает гидом уже 15 лет, не скрывает, что у нее болит сердце из-за того, что творят туристы.

"Уже установлено множество знаков, все объяснено. Но, к сожалению, есть часть общества, которая отказывается подчиняться. Это очень плохо. Ведь регулярно что-то ломается, разрушается", - говорит Мадара.

Фольклорист Сандис Лайме считает действия туристов продолжением древней традиции, ведь люди занимаются такими вещами уже сотни лет.

Однако сегодня фольклорист выступает против такой практики, поскольку она разрушает старинную наскальную резьбу. Надписи, сохранившиеся в пещере, относятся к XVII веку.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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