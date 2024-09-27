Он также помещен под пробационный надзор на четыре года и шесть месяцев.

Другой фигурант дела был приговорен к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы и пробационному надзору на пять лет.

Приговор может быть обжалован в Рижском окружном суде. Прокуратура заверила агентство LЕТА, что удовлетворена приговором суда и не намерена подавать протест.

7 июня 2019 года уголовное дело в отношении одного из обвиняемых - мужчины 1955 года рождения - было прекращено в связи с его смертью.

Двум лицам было предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в группе лиц. Одному из них также было предъявлено обвинение в торговле людьми. Уголовный закон предусматривает за это лишение свободы на срок от трех до 12 лет.

Согласно обвинительному заключению, преступления были совершены в период с 2017 по 2018 год.

Один из обвиняемых удовлетворил половое влечение неестественным способом, воспользовавшись доверием и зависимостью несовершеннолетней жертвы. Преступление было совершено в марте 2017 года в группе лиц по предварительному сговору, сообщает прокуратура.