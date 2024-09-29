Видео Эксперты автоспорта высказали версии, почему экипаж гонщиков из Латвии въехал в толпу зрителей

"Однако еще один важный нюанс заключается в том, что пилот мог не видеть тюк сена, потому что предыдущие экипажи отодвинули его в сторону. Представьте себе, что в стенограмме написано: "300 (метров - ред.), соломенный конус, влево 5 (резкий поворот - ред.)". И если бы пилот не увидел тюк сена, он бы не смог остановить машину в таких сложных условиях", - рассказал автоспортсмен литовскому СМИ 15min.

Он пришел к выводу, что не следует проводить скоростной этап в городе в ночное время, если нельзя гарантировать безопасность зрителей. Если бы гонка проводилась днем, катастрофы можно было бы избежать.

Видео: Момент, когда предыдущий экипаж сбивает защитные тюки сена

Литовский эксперт по автоспорту рассказал изданию LRT, что темнота не влияет на безопасность участников и зрителей. Спортсмены ездят по стенограмме, или заранее проезжают по этой же трассе и записывают места.

"Особенность ралли в том, что ты едешь не так, как видишь сам, а рядом с тобой находится водитель, который читает тебе стенограмму, где все записано, все детали отмечены. В принципе, большого влияния это иметь не должно", - считает литовский эксперт по автоспорту.

Уже сообщалось, что на авторалли в литовском городе Утена вечером в пятницу, 27 сентября, латвийский экипаж гонщиков въехал в толпу зрителей, погиб один человек и 14 получили ранения.