Видео В Литве экипаж латвийских гонщиков въехал в толпу зрителей, погиб человек

В полиции сообщили, что в 21:50 поступила информация об аварии на проходящем в Утене ралли Samsonas Rally Utena.

"В 21:50 мы получили сообщение, что в Утене, на улице Рашитойю, во время гонки Samsonas Rally Utena гоночный автомобиль латвийского экипажа на повороте врезался в толпу людей", - сообщили литовскому порталу LRT.lt в полиции.

Литовский портал Delfi сообщает, что тюки сена, которые использовались для обозначения направления поворотов на ралли, были сдвинуты другими автомобилями, поэтому латвийский экипаж не заметил поворота и въехал в зрителей.

Позже литовская полиция подтвердила, что в результате аварии один человек погиб и 14 человек получили ранения.

Портал Go4speed сообщает, что трагическую аварию потерпел латвийский экипаж Кристап Телле/Каспар Грива.

Организаторы ралли сообщили, что ралли отменено, а Федерация автоспорта Литвы продолжает расследование этого события.

в связи с трагическим происшествием правоохранительными органами Литвы начато досудебное расследование по части 3 статьи 132 Уголовного кодекса Литвы об убийстве по неосторожности.

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