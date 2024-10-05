Несмотря на судебные делопроизводства и строительные неурядицы, в сентябре этого года в Саласпилсе наконец-то открылся самый современный детский сад в Латвии, на строительство которого было потрачено более 8 миллионов евро. Присутствие природы здесь витает на каждом углу, и не зря, так как это двухэтажное здание построено полностью из дерева. Это жемчужина архитектуры, о которой уже многие сказали: "Это действительно реализовано в Латвии? Потому что выглядит как в Скандинавии!".
Структурное подразделение PII "Саласпилсского 2-го дошкольного учреждения" "Седьмой детсад" - первый в Латвии детский сад, полностью построенный из дерева.
"Наше здание уникально тем, что его фасад и все несущие конструкции - деревянные. Все экологичное и дружественное природе. Как смеются наши технические работники, ребенок может укусить мебель, и ничего не произойдет!" - отмечает Анспакс.