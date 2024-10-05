Несмотря на судебные делопроизводства и строительные неурядицы, в сентябре этого года в Саласпилсе наконец-то открылся самый современный детский сад в Латвии, на строительство которого было потрачено более 8 миллионов евро. Присутствие природы здесь витает на каждом углу, и не зря, так как это двухэтажное здание построено полностью из дерева. Это жемчужина архитектуры, о которой уже многие сказали: "Это действительно реализовано в Латвии? Потому что выглядит как в Скандинавии!".