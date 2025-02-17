Министерство сообщения с энтузиазмом готовится к введению единого проездного билета для Риги и ее окрестностей, расписывая его преимущества: пассажиры смогут по одному билету ездить и на общественном транспорте Rīgas satiksme, и на поездах до ближайших к Риге населенных пунктов. Однако пользователи социальных сетей задаются вопросом, что делать тем, кто не пользуется электричками - не придется ли им платить за проезд больше? TVNET+ решил разобраться.
Единый билет Rīgas satiksme и Pasažieru vilciens: пассажирам придется платить больше?
Тестовый запуск нового единого билета, предположительно, состоится 1 июня - такой план обозначен в разъяснениях Минсообщения, которые правительство рассмотрело и одобрило в конце января этого года.
По плану, пассажиры смогут покупать разовый билет на поездку по региональным железнодорожным маршрутам в зоне А и по маршрутам, обслуживаемым Rīgas satiksme. Как свидетельствует информация на сайте Pasažieru vilciens (PV),
железнодорожная зона А включает в себя все станции в пределах Риги, а также в направлении до Бабите, Медемциемса, Дарзини, Юглы, Вецаки.
Планируется, что стоимость единого билета составит 2 евро, которые будут складываться из стоимости билета Rīgas satiksme в размере 1 евро и стоимости билета Pasažieru vilciens (PV) в размере 1 евро.