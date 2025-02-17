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Единый билет Rīgas satiksme и Pasažieru vilciens: пассажирам придется платить больше?

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Электропоезда Pasažieru vilciens
Электропоезда Pasažieru vilciens Фото: Shutterstock

Министерство сообщения с энтузиазмом готовится к введению единого проездного билета для Риги и ее окрестностей, расписывая его преимущества: пассажиры смогут по одному билету ездить и на общественном транспорте Rīgas satiksme, и на поездах до ближайших к Риге населенных пунктов. Однако пользователи социальных сетей задаются вопросом, что делать тем, кто не пользуется электричками - не придется ли им платить за проезд больше? TVNET+ решил разобраться.

Тестовый запуск нового единого билета, предположительно, состоится 1 июня - такой план обозначен в разъяснениях Минсообщения, которые правительство рассмотрело и одобрило в конце января этого года.

По плану, пассажиры смогут покупать разовый билет на поездку по региональным железнодорожным маршрутам в зоне А и по маршрутам, обслуживаемым Rīgas satiksme. Как свидетельствует информация на сайте Pasažieru vilciens (PV),

железнодорожная зона А включает в себя все станции в пределах Риги, а также в направлении до Бабите, Медемциемса, Дарзини, Юглы, Вецаки.

Планируется, что стоимость единого билета составит 2 евро, которые будут складываться из стоимости билета Rīgas satiksme в размере 1 евро и стоимости билета Pasažieru vilciens (PV) в размере 1 евро.

В Rīgas satiksme ответили на вопросы жителей Риги и ее окрестностей, которые переживают о том, что им теперь придется платить больше за проезд на общественном транспорте, даже если они не ездят на электричках. Представитель предприятия сообщила TVNET+, что новый билет будет предлагаться

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