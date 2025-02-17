Министерство сообщения с энтузиазмом готовится к введению единого проездного билета для Риги и ее окрестностей, расписывая его преимущества: пассажиры смогут по одному билету ездить и на общественном транспорте Rīgas satiksme, и на поездах до ближайших к Риге населенных пунктов. Однако пользователи социальных сетей задаются вопросом, что делать тем, кто не пользуется электричками - не придется ли им платить за проезд больше? TVNET+ решил разобраться.