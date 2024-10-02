Видео Член правления Детской больницы о последствиях вспышки дифтерии

2 октября Детская клиническая университетская больница (BKUS) отмечает свое 125-летие. К сожалению, ощущение праздника в этом году омрачено событиями, которые потрясли общество в связи со вспышкой дифтерии и связанной с ней смертью четырехлетнего мальчика. Подробнее о текущих событиях в программе "900 секунд" сегодня утром, 2 октября, рассказал председатель правления BKUS Валтс Аболс.