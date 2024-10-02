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Видео Член правления Детской больницы о последствиях вспышки дифтерии

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Фото: A3pfamily/Shutterstock

2 октября Детская клиническая университетская больница (BKUS) отмечает свое 125-летие. К сожалению, ощущение праздника в этом году омрачено событиями, которые потрясли общество в связи со вспышкой дифтерии и связанной с ней смертью четырехлетнего мальчика. Подробнее о текущих событиях в программе "900 секунд" сегодня утром, 2 октября, рассказал председатель правления BKUS Валтс Аболс.

Аболс подчеркивает, что врачи и персонал больницы, которым сейчас уделяется повышенное внимание, всегда "служили детям".

"Стрелка нашего компаса всегда была в одном направлении: служить детям, улучшать их здоровье", - сказал Аболс.

Однако есть чувство обиды и горечи от несправедливости, которая преобладает в общении и которая произошла с детьми.

Аболс поясняет, что после недавних событий и полученной критики в отношении процесса общения произошли изменения в положительную сторону.

Видео: Сюжет программы "900 секунд"

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