2 октября Детская клиническая университетская больница (BKUS) отмечает свое 125-летие. К сожалению, ощущение праздника в этом году омрачено событиями, которые потрясли общество в связи со вспышкой дифтерии и связанной с ней смертью четырехлетнего мальчика. Подробнее о текущих событиях в программе "900 секунд" сегодня утром, 2 октября, рассказал председатель правления BKUS Валтс Аболс.
Видео ⟩ Член правления Детской больницы о последствиях вспышки дифтерии
Аболс подчеркивает, что врачи и персонал больницы, которым сейчас уделяется повышенное внимание, всегда "служили детям".
"Стрелка нашего компаса всегда была в одном направлении: служить детям, улучшать их здоровье", - сказал Аболс.
Однако есть чувство обиды и горечи от несправедливости, которая преобладает в общении и которая произошла с детьми.
Аболс поясняет, что после недавних событий и полученной критики в отношении процесса общения произошли изменения в положительную сторону.
Видео: Сюжет программы "900 секунд"
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