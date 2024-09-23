В Детской клинической университетской больницы (BKUS) заявили, что в различных группах в соцсетях, связанных с скептиками вакцинации ("антиваксерами") ставится под сомнение профессионализм врачей и даже звучат угрозы в адрес сотрудников. И это происходит в беспрецедентных масштабах. Поэтому в больнице решили обратиться в правоохранительные органы с просьбой дать оценку всем этим заявлениям.
Детская больница обратится в полицию с просьбой оценить заявления "антиваксеров"
"Мы больше не оставим ни один подобный случай без внимания (..). Потому что ни один врач, ни одна медсестра не должны приходить на работу в детскую больницу и бояться высказывать свое мнение, свое профессиональное мнение и бояться выполнять свою работу. Это неприемлемо, и мы решили действовать соответствующим образом", - пояснила член правления BKUS Зане Страуме.
Зане Страуме обещает связаться с правоохранительными органами и попросить, чтобы заявления были рассмотрены со всей строгостью.
Уже сообщалось, что в субботу, 21 сентября, полиция задержала родителей, забравших двух заболевших дифтерией детей из Детской больницы, в свою очередь, сами дети доставлены в больницу,
В полиции пояснили, что стражи порядка получили от больницы заявление о том, что в пятницу, 20 сентября, женщина вопреки указаниям врачей забрала из больницы двух детей, больных дифтерией, у которых возникли осложнения и им было назначено обязательное лечение в больнице.
В связи с произошедшим полиция начала уголовный процесс по статье Уголовного закона за умышленное оставление без присмотра лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и не способного по малолетству, болезни или немощи спастись самостоятельно, если виновный имел возможность помочь потерпевшему и был обязан заботиться о нем либо сам поставил его в опасное для жизни положение.
Утром в субботу сотрудникам Госполиции удалось выяснить местонахождение детей. В связи с тем, что Сиротский суд принял решение о прекращении прав опеки родителей, суд поставлен в известность о произошедшем.
Как уже сообщалось, 16 сентября скончался четырехлетний мальчик, который болел дифтерией. Он не был вакцинирован от этой болезни.
Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), получив информацию о подтвержденном случае дифтерии, начал эпидемиологическое расследование и организацию противопандемических мероприятий.
Дифтерия была диагностирована у трех детей и одного взрослого. Все случаи связаны между собой.
Недостаточный охват вакцинацией создает риск вспышки дифтерии и распространения инфекции, считают в SPKC. Осложнения дифтерии представляют серьезную угрозу для здоровья и жизни особенно невакцинированных пациентов.
SPKC напоминает, что вакцинация против дифтерии проводится за счет государственных средств всем желающим в любом возрасте.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!