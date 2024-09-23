Детская больница обратится в полицию с просьбой оценить заявления "антиваксеров"

"Мы больше не оставим ни один подобный случай без внимания (..). Потому что ни один врач, ни одна медсестра не должны приходить на работу в детскую больницу и бояться высказывать свое мнение, свое профессиональное мнение и бояться выполнять свою работу. Это неприемлемо, и мы решили действовать соответствующим образом", - пояснила член правления BKUS Зане Страуме.

Зане Страуме обещает связаться с правоохранительными органами и попросить, чтобы заявления были рассмотрены со всей строгостью.

Уже сообщалось, что в субботу, 21 сентября, полиция задержала родителей, забравших двух заболевших дифтерией детей из Детской больницы, в свою очередь, сами дети доставлены в больницу,

В полиции пояснили, что стражи порядка получили от больницы заявление о том, что в пятницу, 20 сентября, женщина вопреки указаниям врачей забрала из больницы двух детей, больных дифтерией, у которых возникли осложнения и им было назначено обязательное лечение в больнице.