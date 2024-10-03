Российский журналист Кирилл Набутов, который уехал из России и сейчас живет в Риге, успешно учит латышский язык, преодолевая связанные с этим трудности. Об этом он рассказал в эфире программы RUS TVNET "Кто вам платит?".
Кирилл Набутов об изучении латышского языка: это облегчает твою жизнь и жителям Латвии приятно
В марте 2023 года Набутов вместе с женой переехал жить в Латвию. Они даже стали учить латышский язык.
"Мы с женой ходили и продолжаем ходить на курсы латышского. Недавно сдали экзамен на категорию A2. Жена, по-моему, набрала 93 балла из 100. Я тоже, в общем, где-то 87 или 88. То есть не провалился позорно, но удивительное состояние. Там же четыре испытания, и вот когда была runāšana, я думал, что знаю достаточное для новичка количество слов и выражений. Начинается онлайн-разговор с преподавателем, и я понимаю, что я глупо улыбаюсь, все слова вылетели из головы. У меня такого не было со времен школы, 50 лет уже", - вспоминает Набутов.
Что же до причин изучения латышского языка, то он называет сразу две.
"Во-первых, это облегчает твою жизнь. Ты понимаешь, что написано, можешь поддержать какой-то простой разговор. Во-вторых, людям, живущим в Латвии, им приятнее.
Понятно, ты иностранец, и ты не изображаешь из себя коренного латыша, наследника Лачплесиса.
Но ты выказываешь уважение к людям, это очень ценится всегда и везде", - говорит журналист.
При этом сам Набутов не уверен, останется ли он жить в Риге.
"Полной уверенности нет, потому что в мире нет понятности никакой. Сейчас неопределенность очень высока. Война продолжается, она никуда не делась. А вы же понимаете, что в России в той же самой все так или иначе завязано на войне. И это влияет и на политику стран, и на жизнь людей. И поэтому я не могу предсказать, что будет через год", - признается он.
И все-таки журналист отмечает, что в Риге ему комфортнее, чем могло бы быть в других городах.
"Дело в том, что очень много лет здесь живут и дочка, и внучка. Очень и очень много лет. Собственно говоря, мы поэтому и стремились попасть в Ригу, чтобы быть вместе с ними. Они очень переживали, когда началась война, никто ничего не знал, никто ничего не понимал, что будет дальше. А тут мы приехали, им полегче, и нам повеселее. В Риге мы чувствуем себя дома", - говорит Набутов.
В разговоре о российских эмигрантах речь не могла не зайти и об актрисе Чулпан Хаматовой.
"Она потрясающе сильная девушка, конечно. Просто феноменально. Я преклоняюсь перед такими людьми. И не только потому, что она делает как актриса. И как ей было трудно, я знаю. Конечно, она востребованная актриса, в том числе и на латышском языке. Это тяжело просто физически бывает", - восхищается журналист.
Он частично согласился с Хаматовой, которая в интервью TVNET+ пожаловалась на отсутствие достаточного количества материалов для изучения латышского языка.
"Что касается учебных пособий, ну, я скажу так, что их могло бы быть побольше и поразнообразнее. Безусловно, выручает интернет. Там есть курсы разные, у меня есть три преподавательницы, которых я тоже смотрю.
Плюс ко всему есть Интарс Бусулис, у которого есть маленькие, крошечные ролики, рассказывающие о каких-то неожиданных латышских словах. Например, jampadracis - это мое любимое слово, которое я от него услышал", - рассказал Набутов.
Полностью интервью с Кириллом Набутовым вы можете прочитать и посмотреть здесь:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!