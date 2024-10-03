Кирилл Набутов об изучении латышского языка: это облегчает твою жизнь и жителям Латвии приятно

При этом сам Набутов не уверен, останется ли он жить в Риге.

"Полной уверенности нет, потому что в мире нет понятности никакой. Сейчас неопределенность очень высока. Война продолжается, она никуда не делась. А вы же понимаете, что в России в той же самой все так или иначе завязано на войне. И это влияет и на политику стран, и на жизнь людей. И поэтому я не могу предсказать, что будет через год", - признается он.

И все-таки журналист отмечает, что в Риге ему комфортнее, чем могло бы быть в других городах.

"Дело в том, что очень много лет здесь живут и дочка, и внучка. Очень и очень много лет. Собственно говоря, мы поэтому и стремились попасть в Ригу, чтобы быть вместе с ними. Они очень переживали, когда началась война, никто ничего не знал, никто ничего не понимал, что будет дальше. А тут мы приехали, им полегче, и нам повеселее. В Риге мы чувствуем себя дома", - говорит Набутов.

В разговоре о российских эмигрантах речь не могла не зайти и об актрисе Чулпан Хаматовой.