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Кирилл Набутов: Бусулис помогает учить латышский, Хаматова - феноменальна, ФБК сыграл на руку ФСБ

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Кирилл Набутов в эфире программы "Кто вам платит?"
Кирилл Набутов в эфире программы "Кто вам платит?" Фото: TVNET GRUPA

Гостем программы "Кто вам платит?" на портале RUS TVNET стал журналист Кирилл Набутов, который уже полтора года живет в Риге. С ним мы поговорили о сложностях изучения латышского языка, громком расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в отношении Леонида Невзлина и обсудили потенциальные сценария развития России.

В эфире прозвучало:​

  • 0:00 Кирилл Набутов знает латышский на уровень А2;
  • 4:00 Хотелось бы остаться в Риге, но уверенности нет;
  • 7:50 "Чулпан Хаматова - потрясающе сильная девушка";
  • 9:59 "Любимое слово - jampadracis": как Бусулис помогает учить язык;
  • 14:00 Почему Набутов так хорошо разбирается в местной политической жизни?
  • 19:06 "Я не люблю оголтелый национализм";
  • 23:33 О "Невзлингейте". ФБК помог ФСБ?
  • 33:24 "Суд - это единственное спасение для цивилизованного человечества";
  • 40:32 ФБК стоило придержать расследование Невзлина?
  • 45:49 "Владимир Кара-Мурза - мученик": кто Набутову наиболее приятен в российской оппозиции?
  • 52:45 "После Навального место лидера оппозиции свободно";
  • 58:06 "Я все чаще вспоминаю 1917 год": что Набутов думает о будущем России;
  • 1:01:51 "Россия будет страной европейского типа. Если не будет атомной войны".
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