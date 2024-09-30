Кирилл Набутов: Бусулис помогает учить латышский, Хаматова - феноменальна, ФБК сыграл на руку ФСБ

Гостем программы "Кто вам платит?" на портале RUS TVNET стал журналист Кирилл Набутов, который уже полтора года живет в Риге. С ним мы поговорили о сложностях изучения латышского языка, громком расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в отношении Леонида Невзлина и обсудили потенциальные сценария развития России.