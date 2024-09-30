Гостем программы "Кто вам платит?" на портале RUS TVNET стал журналист Кирилл Набутов, который уже полтора года живет в Риге. С ним мы поговорили о сложностях изучения латышского языка, громком расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в отношении Леонида Невзлина и обсудили потенциальные сценария развития России.
Для абонентов
Кирилл Набутов: Бусулис помогает учить латышский, Хаматова - феноменальна, ФБК сыграл на руку ФСБ
В эфире прозвучало:
- 0:00 Кирилл Набутов знает латышский на уровень А2;
- 4:00 Хотелось бы остаться в Риге, но уверенности нет;
- 7:50 "Чулпан Хаматова - потрясающе сильная девушка";
- 9:59 "Любимое слово - jampadracis": как Бусулис помогает учить язык;
- 14:00 Почему Набутов так хорошо разбирается в местной политической жизни?
- 19:06 "Я не люблю оголтелый национализм";
- 23:33 О "Невзлингейте". ФБК помог ФСБ?
- 33:24 "Суд - это единственное спасение для цивилизованного человечества";
- 40:32 ФБК стоило придержать расследование Невзлина?
- 45:49 "Владимир Кара-Мурза - мученик": кто Набутову наиболее приятен в российской оппозиции?
- 52:45 "После Навального место лидера оппозиции свободно";
- 58:06 "Я все чаще вспоминаю 1917 год": что Набутов думает о будущем России;
- 1:01:51 "Россия будет страной европейского типа. Если не будет атомной войны".