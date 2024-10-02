Крупные города Латвии построят 2 тысячи недорогих квартир для местных специалистов

Проект создается по модели "Частный партнер проектирует, строит, финансирует, обслуживает" с включением платежа за доступность публичного сектора в расходы государственного и муниципального бюджетов с 2030 года, одновременно с передачей дома в пользование жильцов. При этом программа предусматривает, что в финале проекта самоуправления получат в собственность землю и построенное жилье.

Как заявил на подписании протокола министр финансов Арвил Ашераденс, ситуация с бюджетом в ближайшие четыре года будет непростой, поэтому очень важно развивать проекты ГЧП. В Литве, например, уже успешно реализовано 50 таких проектов, а в Латвии - только два.

Ашераденс отметил, что 40% жителей Латвии не могут позволить себе купить или арендовать новое жилье, поэтому подписано соглашение о намерениях с 13 самоуправлениями, которые уже зарезервировали землю под строительство жилья в рамках программы ГЧП.

Министр финансов сообщил, что для реализации проектов будет использовано софинансирование Европейского инвестиционного банка (EIB), а в ходе аукциона будут выбраны частные партнеры, которые построят жилье и будут управлять им в течение следующих 25 лет. Затем жилье будет передано самоуправлениям.

Кроме того, Ашераденс подчеркнул, что группа EIB как стратегический партнер имеет решающее значение в сфере как публичных, так и частных инвестиций в Латвии. В Латвии такой широкомасштабный договор о консультировании с EIB подписан впервые, и он обеспечивает, что финансировать строительство доступного по цене арендного жилья смогут в том числе международные институциональные инвесторы.

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