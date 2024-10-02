Крупные города Латвии построят 2 тысячи недорогих квартир для местных специалистов

Протокол о намерениях по программе государственно-частного партнерства (ГЧП) "Арендное жилье для латвийских специалистов", которую реализуют Министерство финансов и предприятие Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ), в среду подписали 13 самоуправлений. Они обязались построить не менее 2116 квартир с низкой арендной платой для молодых латвийских специалистов.
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В Риге в сотрудничестве с частными партнерами планируется построить 1000 квартир, в Лиепае - 250, в Валмиере - 150, в Екабпилсе - 130-150, в Елгаве - 130, в Даугавпилсе - 120, в Сигулде - 110, в Цесисе - 100, в Резекне - 60, в Кулдиге и Олайне - по 50, в Алуксне и Кекаве - по 48 квартир.
Планируется, что в течение года самоуправления проведут изучение возможностей строительства, а через год думы могут принять решение о начале строительства. Жилье планируется построить к 2029-2030 гг.
VNĪ сообщает, что программа "Арендное жилье для латвийских специалистов" позволит обеспечить современные, энергоэффективные и доступные по ценам квартиры молодым специалистам, занятым в важных для латвийского государства и самоуправлений отраслях: учителям, пожарным, полицейским, военным, государственным и муниципальным работникам и другим.
На первом этапе будут проведены экономические расчеты по реализации программы в самоуправлениях, которые в среду подписали протоколы о намерениях. Программа предусматривает строительство не менее 1000, но не более 2266 единиц арендного жилья. VNĪ сообщает, что точное количество квартир можно будет определить после проведения финансовых расчетов в 2025 году. Самоуправления должны будут выделить земельные участки и обеспечить софинансирование арендных квартир в тот момент, когда они будут доступны, с учетом платежеспособности населения и рыночной ситуации.
Проект создается по модели "Частный партнер проектирует, строит, финансирует, обслуживает" с включением платежа за доступность публичного сектора в расходы государственного и муниципального бюджетов с 2030 года, одновременно с передачей дома в пользование жильцов. При этом программа предусматривает, что в финале проекта самоуправления получат в собственность землю и построенное жилье.
Как заявил на подписании протокола министр финансов Арвил Ашераденс, ситуация с бюджетом в ближайшие четыре года будет непростой, поэтому очень важно развивать проекты ГЧП. В Литве, например, уже успешно реализовано 50 таких проектов, а в Латвии - только два.
Ашераденс отметил, что 40% жителей Латвии не могут позволить себе купить или арендовать новое жилье, поэтому подписано соглашение о намерениях с 13 самоуправлениями, которые уже зарезервировали землю под строительство жилья в рамках программы ГЧП.
Министр финансов сообщил, что для реализации проектов будет использовано софинансирование Европейского инвестиционного банка (EIB), а в ходе аукциона будут выбраны частные партнеры, которые построят жилье и будут управлять им в течение следующих 25 лет. Затем жилье будет передано самоуправлениям.
Кроме того, Ашераденс подчеркнул, что группа EIB как стратегический партнер имеет решающее значение в сфере как публичных, так и частных инвестиций в Латвии. В Латвии такой широкомасштабный договор о консультировании с EIB подписан впервые, и он обеспечивает, что финансировать строительство доступного по цене арендного жилья смогут в том числе международные институциональные инвесторы.
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