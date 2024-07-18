Резкий рост ставок Euribor не только создал головную боль для ипотечных заемщиков, чьи ежемесячные выплаты стали значительно выше, но и вселил надежду на то, что цены на недвижимость могут упасть, чтобы восстановить утраченный интерес к покупке жилья. Однако эти надежды не воплотились в жизнь. Почему цены не упали и ожидается ли их рост, почему в соседних странах рынок недвижимости более активен и какая часть покупателей недвижимости в Латвии обходится без кредитных обязательств, в интервью TVNET+ рассказал член правления девелопера недвижимости YIT LATVIJA Андрис Боже.

"Можно посмотреть на нынешнюю ситуацию и с точки зрения клиента. Сейчас ясно видно, что ставки банковских кредитов снижаются. Прогнозы различаются, в том числе есть эксперты, которые говорят, что ставки в этом году снизятся в три раза и следующее снижение будет осенью. И в следующем году ставки могут снизиться еще в четыре раза. Люди берут кредит в среднем на 20 лет, прошлые 20 лет эти ставки были выше в три раза, и похожие колебания точно будут и следующие 20 лет. Особенность Латвии в том, что у нас 95% сделок происходят с переменной ставкой: это означает, если человек сегодня квалифицировался на кредит, то в случае падения ставок его кредитные платежи тоже вскоре снизятся.