В четверг, 3 октября, чемпион Латвии по футболу RFS на стадионе "Даугава" примет турецкий клуб "Галатасарай". Болельщики стамбульской команды тем временем громко вели себя на улицах и в барах Старой Риги.
Видео ⟩ Фанаты "Галатасарая" оккупировали Старую Ригу! А подписчикам клуба показали столицу Латвии
Матч начнется в 19:45, сообщили RFS в соцсетях. При этом на игру на стадионе "Даугава", который может вмещать около 10 500 зрителей, почти не осталось свободных билетов.
Генеральный директор RFS Марис Верпаковскис ранее в интервью TVNET+ рассказал, что для болельщиков команды "Галатасарай" была выделена трибуна на 2500 мест, но клуб запросил только 1000 билетов.
"У них [турков] проблема с получением визы. Проблемы были, когда турецкая баскетбольная команда приезжала в Ригу. Многие воспользовались этим событием, чтобы потом остаться в Европе", - сказал Верпаковскис.
Видео: Фанаты ФК "Галатасарай" в Риге
Vēl mazliet. #GalatasaraySK pic.twitter.com/7PpyJq1DYM— LV_futbols (@LV_futbols) October 3, 2024
Turki pieskandina Līvu laukumu. #Galatasaray pic.twitter.com/UNaVWMmuHf— LV_futbols (@LV_futbols) October 3, 2024
У команды "Галатасарай" 15,6 миллиона подписчиков в соцсети Х, где футбольный клуб опубликовал видео из Риги.
🎥 #MiniVlog | 📍Riga pic.twitter.com/LCYDk2CL4K— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 3, 2024
Через час после публикации видео у него уже было 92 тысячи просмотров, 11 тысяч "сердечек".
RFS - вторая латвийская команда, принявшая участие в основном турнире Лиги Европы, который является вторым главным клубным футбольным турниром Европы после Лиги чемпионов. В 2009 году в Лиге Европы выступал "Вентспилс".
"Галатасарай" во много раз превосходит возможности RFS, о чем свидетельствует совокупная рыночная стоимость игроков. Информация, собранная Transfermarkt, показывает, что эта сумма составляет 288 миллионов евро, что является 13-м показателем среди всех 36 клубов Лиги Европы. Между тем игроки RFS оцениваются в 9,40 миллиона евро. И это самый низкий показатель.
Как сообщалось, в своих соцсетях "Галатасарай" также опубликовал видео прибытия игроков в Рижский аэропорт.
📍Riga 👋#RFSvGS #UEL pic.twitter.com/eWaH1AMP58— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 2, 2024
За день до матча на стадионе "Даугава" очевидец Apollo.lv заметил в Риге автобус, окрашенный в цвета "Галатасарая".
Аккаунт LV_futbols в соцсети X, который ведет латвийский футбольный журналист Эдмунд Новицкис, запечатлел приезд команды "Галатасарай" в отель.
Autobuss (debesīs) atlidojis līdzi?— LV_futbols (@LV_futbols) October 2, 2024
Galatasaray Rīgā. pic.twitter.com/9KT3s0eOsX
Футбольные автобусы часто отправляются в страну проведения игры раньше команды. Один из пользователей соцсети Х отметил, что уже 1 октября видел этот автобус на объездной дороге Кекавы.
Автобусу "Галатасарая" пришлось проехать около 2800 километров.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!