Видео Фанаты "Галатасарая" оккупировали Старую Ригу! А подписчикам клуба показали столицу Латвии

Матч начнется в 19:45, сообщили RFS в соцсетях. При этом на игру на стадионе "Даугава", который может вмещать около 10 500 зрителей, почти не осталось свободных билетов.

Генеральный директор RFS Марис Верпаковскис ранее в интервью TVNET+ рассказал, что для болельщиков команды "Галатасарай" была выделена трибуна на 2500 мест, но клуб запросил только 1000 билетов.

"У них [турков] проблема с получением визы. Проблемы были, когда турецкая баскетбольная команда приезжала в Ригу. Многие воспользовались этим событием, чтобы потом остаться в Европе", - сказал Верпаковскис.

Видео: Фанаты ФК "Галатасарай" в Риге

У команды "Галатасарай" 15,6 миллиона подписчиков в соцсети Х, где футбольный клуб опубликовал видео из Риги.

Через час после публикации видео у него уже было 92 тысячи просмотров, 11 тысяч "сердечек".