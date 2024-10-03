Сиротский суд восстановил права опеки родителей на детей, больных дифтерией

В конце сентября сиротский суд лишил этих родителей права на опеку после того, как они самовольно забрали из детской больницы двух своих детей, больных дифтерией. Родители были задержаны сотрудниками Государственной полиции, а дети возвращены в больницу.

После восстановления опеки сиротский суд не выдвигал никаких требований к родителям. По словам Элсини, решение было принято в интересах детей, чтобы они могли быть с родителями, так как это очень важно для их развития.

В воспитании детей семье будет помогать социальная служба самоуправления.

Ранее сообщалось, что 16 сентября от дифтерии скончался четырехлетний мальчик, а две его сестры продолжали лечение в детской больнице. Дети не были привиты от дифтерии.

Полиция возбудила уголовное дело по статье Уголовного закона об умышленном оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и не способного заботиться о себе в силу малолетства, возраста, болезни или собственной недееспособности, если виновный имел возможность оказать помощь потерпевшему и был обязан заботиться о нем либо сам поставил его в опасное для жизни положение.

Госполиция применила к родителям меры пресечения - проживание в определенном месте и запрет на выезд из страны.

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