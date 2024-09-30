Мать умершего от дифтерии ребенка попросила полицию проверить действия врачей

Четвертая доза вводится в возрасте 15 месяцев, пятая - в возрасте семи лет, шестая - в возрасте 14 лет. После шестой дозы каждый человек получает ревакцинацию против дифтерии каждые десять лет в течение всей жизни.

Если симптомы в начале заболевания не столь остры и ребенок не был доставлен к врачу в течение первых трех дней, даже высокие дозы дифтерийно-специфического иммуноглобулина могут не спасти жизнь - не просто так подчеркивается, что это смертельно опасная инфекция, напоминает BKUS.

Дифтерия также может иметь тяжелые и продолжительные последствия для центральной нервной системы, почек и сердечно-сосудистой системы. У тех, кто был вакцинирован и подвергся воздействию возбудителя инфекции, заболевание в некоторых случаях может начаться, но протекает в легкой форме и без осложнений.

Как указывает BKUS, в начале заболевания все заболевшие являются носителями, и, таким образом, воздействию инфекционных агентов подвергаются невакцинированные люди, а последствия бывают очень тяжелыми или смертельными, поскольку токсины дифтерийной бактерии распространяются по всем системам организма.

Наиболее уязвимыми и подверженными тяжелым последствиям являются малыши в первые месяцы жизни, поэтому BKUS призывает всех беременных женщин своевременно получать комбинированную вакцину и защищать своих детей.

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