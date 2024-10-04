Видео В Риге подрались фанаты "Галатасарая" и RFS. Один человек попал в больницу

"Замены не улучшили нашу игру. Мы могли решить исход матча дальним ударом или стандартом, но не смогли забить третий гол. От нас ждут высоких результатов, но во многом наша игра была плохой, - сказал он. - Мы приносим извинения нашим болельщикам и нашей стране. Мы не выиграли игру, которую могли бы легко выиграть, потому что вели со счетом 2:0, но потеряли концентрацию".

Турецкий нападающий Юнус Акгюн, выведший стамбульскую команду вперед со счетом 2:0, также извинился перед болельщиками. "Нехорошо было, что мы пропустили гол на 40-й минуте, что дало мотивацию сопернику, - цитирует его сайт клуба. - В таких матчах нужно забить третий гол, чтобы потопить соперника. Но не волнуйтесь, цели у нас большие".

Игрок "Галатасарая" заявил, что цель команды - войти в восьмерку сильнейших Лиги Европы UEFA.

RFS - вторая латвийская команда, принявшая участие в главном турнире Лиги Европы UEFA, которая является вторым по силе международным футбольным чемпионатом после Лиги чемпионов UEFA. В 2009 году в Лиге выступал ФК "Вентспилс".

Галерея: Матч RFK - "Галатасарай"

"Галатасарай" во много раз превосходит возможности RFS, о чем свидетельствует совокупная рыночная стоимость игроков. Информация, собранная Transfermarkt, показывает, что эта сумма составляет 288 миллионов евро, что является 13-м показателем среди всех 36 клубов Лиги Европы. Между тем игроки RFS оцениваются в 9,40 миллиона евро. И это самый низкий показатель.

В этом сезоне в еврокубках введена новая система плей-офф. В основном турнире Лиги Европы UEFA примут участие 36 команд, все они будут объединены в одну общую таблицу. Восемь лучших выйдут в 1/8 финала, а победители с 9-го по 24-е места сразятся в 1/16 финала.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!