Вечером в четверг после матча Лиги Европы UEFA между болельщиками латвийской команды RFS и турецкого футбольного клуба "Галатасарай" произошла драка, сообщили RUS TVNET в полиции.
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Видео ⟩ В Риге подрались фанаты "Галатасарая" и RFS. Один человек попал в больницу
Матч окончился с результатом 2:2. Из протокола игры видно, что на матче присутствовало 8502 зрителя. Около 500 из них были болельщиками турецкого клуба, которые перед игрой активно пели на улицах Риги.
"После матча турецкие болельщики подрались с местными болельщиками, в результате чего пострадали двое местных болельщиков", - сообщили RUS TVNET в Государственной полиции.
Известно, что один из пострадавших был госпитализирован. Полиция начала расследование. Заявления от пострадавших полиция пока не получила.
Известный в Латвии футбольный болельщик Андрис Гринбергс снял беспорядки на видео. Обращаем ваше внимание, что видео содержит нецензурную лексику.
Šodien liela spēle @RFSDaily @Galatasaray mazliet žēl beigas pic.twitter.com/lf0MQQhX6A— grianDs FILMĒ (@grianDs_Filmee) October 3, 2024
Разочарование результатом фанаты "Галатасарая" выразили и в соцсетях - так, на платформе X некоторые пользователи писали, что им стыдно, подчеркивая, что в составе турецкого клуба есть игроки, которые стоят дороже, чем вся команда RFS.
Тем временем главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук принес свои извинения за неудачу в Риге. "Мы хотели набрать три очка [для победы], чтобы продолжить с двумя победами", - сказал Бурук на пресс-конференции.
"Замены не улучшили нашу игру. Мы могли решить исход матча дальним ударом или стандартом, но не смогли забить третий гол. От нас ждут высоких результатов, но во многом наша игра была плохой, - сказал он. - Мы приносим извинения нашим болельщикам и нашей стране. Мы не выиграли игру, которую могли бы легко выиграть, потому что вели со счетом 2:0, но потеряли концентрацию".
Турецкий нападающий Юнус Акгюн, выведший стамбульскую команду вперед со счетом 2:0, также извинился перед болельщиками. "Нехорошо было, что мы пропустили гол на 40-й минуте, что дало мотивацию сопернику, - цитирует его сайт клуба. - В таких матчах нужно забить третий гол, чтобы потопить соперника. Но не волнуйтесь, цели у нас большие".
Игрок "Галатасарая" заявил, что цель команды - войти в восьмерку сильнейших Лиги Европы UEFA.
RFS - вторая латвийская команда, принявшая участие в главном турнире Лиги Европы UEFA, которая является вторым по силе международным футбольным чемпионатом после Лиги чемпионов UEFA. В 2009 году в Лиге выступал ФК "Вентспилс".
Галерея: Матч RFK - "Галатасарай"
"Галатасарай" во много раз превосходит возможности RFS, о чем свидетельствует совокупная рыночная стоимость игроков. Информация, собранная Transfermarkt, показывает, что эта сумма составляет 288 миллионов евро, что является 13-м показателем среди всех 36 клубов Лиги Европы. Между тем игроки RFS оцениваются в 9,40 миллиона евро. И это самый низкий показатель.
В этом сезоне в еврокубках введена новая система плей-офф. В основном турнире Лиги Европы UEFA примут участие 36 команд, все они будут объединены в одну общую таблицу. Восемь лучших выйдут в 1/8 финала, а победители с 9-го по 24-е места сразятся в 1/16 финала.
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