Идентифицируют себя как кота или собаку. В Латвии у детей появился новый тренд

То, что среди наших детей и подростков это занятие стало актуальным, подтверждают и родители детей в соцсетях.

Одна мама рассказала, что ее дочь с подругами увлеклась этой тенденцией. Сначала казалось, что это лишь невинная игра и ношение масок, однако в конце концов дочь так увлеклась, что зациклилась на том, что все должны воспринимать ее как животное.

Другая мама рассказала, что ее дочь делает маски, ходит на четырех конечностях, снимает видео.

Сами подростки, а также мамочки людей в масках животных называют по-разному - квадроберы, фурри или терианы. Литературные источники в Интернете поясняют, что фурри - это люди, которым нравится образ животных и поэтому человек ненадолго перенимает облик или вид передвижения животного. В свою очередь терианы - люди, которые считают себя животными. И те и те занимаются "квадробикой" - развившимся в начале 2000-х виде спорта - беге на четырех конечностях.

Детский и молодежный психотерапевт рассказывает, что такая тенденция - идентификация себя как животного - наблюдается в последние годы, однако считает, что детям нужно установить строгие границы, так как ребенок - не собака или кот.

В то же время терапевт указывает, что все тенденции имеют свойство проходить, и принимая во внимание, что тренд половой идентификации теряет популярность, со временем ее потеряет и этот.

Пока что это новое занятие и не настолько популярно в Латвии, чтобы кто-нибудь был компетентен это комментировать.

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