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Липину интересно Детская игра, ЛГБТ-пропаганда, болезнь - родители Латвии узнали о квадробике

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Квадробер. Иллюстративное фото.
Квадробер. Иллюстративное фото. Фото: Twitter/HelthInsights

Очередное популярное среди детей и подростков движение дошло и до Латвии. Дети притворяются животными и бегают на четвереньках, и некоторые родители уже готовы отправлять их на лечение. Но на самом деле ничего страшного в квадробике нет. Почему - разбираемся в рамках рубрики "Липину интересно" и задаем этот вопрос детскому психиатру. 

"Мяукать - это деградация"

Собственно, в социальных сетях среди родителей разгорелась нешуточная дискуссия о месте квадробики в жизни их детей. И главные вопросы вызывает именно та часть, где дети притворяются животными.

Родителей можно условно поделить на два лагеря. Первый - в штыки принимает саму идею квадробики. Некоторые родители даже заранее угрожают своим детям. 

"Я своей сказала, если решишь таким заняться - вынесу из комнаты все вещи, положу подстилку, будешь спать на ней и питаться сухим кормом",

- такое общение с 10-летней девочкой, судя по количеству лайков, поддерживают очень многие.

Другие родители вспоминают, что и в их детстве было что-то похожее.

"Всегда у молодежи были тренды, чтобы привлекать внимание. Я как ребенок 90-х пережила все - и тамагочи с трагедиями, когда погибал питомец, и готов, и эмо, и брейкеров, и брови-ниточки, и охотников на покемонов. Меня ничем не удивить", - вспоминает одна из комментирующих.

Ну и, разумеется, не обошлось без конспирологических теорий о том, что

квадробика - это "проект Запада по размыванию границ".

Итак, главных претензий к квадробике у родителей две: это ненормально, и это ЛГБТ-пропаганда. Если говорить о первом пункте, то, как мне пояснил детский психиатр...

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