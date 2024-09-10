Очередное популярное среди детей и подростков движение дошло и до Латвии. Дети притворяются животными и бегают на четвереньках, и некоторые родители уже готовы отправлять их на лечение. Но на самом деле ничего страшного в квадробике нет. Почему - разбираемся в рамках рубрики "Липину интересно" и задаем этот вопрос детскому психиатру.
Липину интересно ⟩ Детская игра, ЛГБТ-пропаганда, болезнь - родители Латвии узнали о квадробике
"Мяукать - это деградация"
Собственно, в социальных сетях среди родителей разгорелась нешуточная дискуссия о месте квадробики в жизни их детей. И главные вопросы вызывает именно та часть, где дети притворяются животными.
Родителей можно условно поделить на два лагеря. Первый - в штыки принимает саму идею квадробики. Некоторые родители даже заранее угрожают своим детям.
"Я своей сказала, если решишь таким заняться - вынесу из комнаты все вещи, положу подстилку, будешь спать на ней и питаться сухим кормом",
- такое общение с 10-летней девочкой, судя по количеству лайков, поддерживают очень многие.
Другие родители вспоминают, что и в их детстве было что-то похожее.
"Всегда у молодежи были тренды, чтобы привлекать внимание. Я как ребенок 90-х пережила все - и тамагочи с трагедиями, когда погибал питомец, и готов, и эмо, и брейкеров, и брови-ниточки, и охотников на покемонов. Меня ничем не удивить", - вспоминает одна из комментирующих.
Ну и, разумеется, не обошлось без конспирологических теорий о том, что
квадробика - это "проект Запада по размыванию границ".