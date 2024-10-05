Латвийский вратарь Артур Шилов в пятницу, 4 октября, в проверочном матче перед началом нового сезона НХЛ отразил 28 из 29 бросков соперника и помог клубу "Ванкувер Кэнакс", за который выступает также Теодор Блюгер, одержать победу.
Предсезонка НХЛ: Шилов отразил 28 из 29 бросков и обеспечил победу "Кэнакс"
"Кэнакс" дома со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) обыграли "Эдмонтон Ойлерз".
Шилов, справившийся с 28 из 29 бросков соперника, был признан третьей звездой матча.
Блюгер провел на площадке 14 минут и семь секунду, из которых две минуты и 11 секунд команды отыграла в меньшинстве. Латыш отметился в статистике одним броском по воротам, силовым приемом, семью из 15 выигранных вбрасываний и завершил матч с коэффициентом полезности +1.
В другом матче Земгус Гиргенсонс и "Тампа-Бэй Лайтнинг" в гостях в овертайме со счетом 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) уступили "Каролина Харрикейнз".
Гиргенсонс провел на льду 14 минут и три секунды, из которых две с половиной минуты - в меньшинстве. Он блокировал один бросок соперника, выиграл три из шести вбрасываний и набрал коэффициент полезности -1.
В свою очередь "Коламбус Блю Джекетс" без Элвиса Мерзликина в воротах со счетом 3:7 (2:2, 1:4, 0:1) уступил клубу "Питтсбург Пингвинз".
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