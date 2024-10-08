В машине - четверо в состоянии алкогольного опьянения: подробности тяжелого ДТП в Кенгарагсе

Водителям, которые 5 октября направлялись по улице Латгалес в направлении улицы Прушу, приближаясь к перекрестку, пришлось столкнуться с частично заблокированным движением. В нескольких десятков метров от перекрестка стояли автомобили оперативных служб.

На снятых очевидцем кадрах видно, что в результате удара серьезно пострадала передняя часть машины - моторный отсек был помят. В Государственной полиции говорят: в столкновении с автобусом пострадал не внедорожник, а легковой автомобиль.

В результате аварии пострадали пять человек. Стражи порядка констатировали, что водитель машины находился в состоянии опьянения в 2,21 промилле, у него не было прав, указала представитель Госполиции Лига Багдоне.

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