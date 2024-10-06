В результате столкновения автобуса и автомобиля в Риге пострадали пять человек

Авария произошла в субботу около 9 часов на улице Латгалес.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, в легковом автомобиле находились четыре человека. Трое выбрались из автомашины самостоятельно, а одного освободили спасатели.

За минувшие сутки зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 16 человек. За различные нарушения правил дорожного движения составлено 465 протоколов.

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