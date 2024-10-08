Компенсация индивидуальных лекарств будет увеличена до 30 000 евро

В Министерстве здравоохранения отметили, что медикаменты, включенные в список компенсируемых лекарств, ежегодно получают более 700 000 жителей Латвии, и в 2024 году на компенсируемые лекарства доступно 284 млн евро. В ситуациях, когда консилиум врачей назначал лекарства, а диагноз болезни отсутствует в списке компенсируемых лекарств или же диагноз включен, но в списке нет назначенного лекарства, NVD рассматривает возможность компенсации расходов на лекарства в индивидуальном порядке.

Размер индивидуальной компенсации в размере 30 000 евро установлен на основании оценки среднегодовых затрат на эффективные медикаменты для одного пациента, поставленного в очередь ожидания NVD, отметили в министерстве.

Чтобы с 2024 года обеспечить увеличение размера индивидуальной компенсации лекарств, дополнительно необходимо финансирование в размере 393 368 евро, а в 2025 году и в дальнейшем ежегодно - 1,89 млн евро.

Кроме того, NVD сейчас работает над механизмом регулирования и поддержки пациентов в тех случаях, которые не вписываются в условия получения индивидуальной компенсации, или когда назначенная терапия существенно превышает финансирование, предусмотренное для индивидуальной компенсации.