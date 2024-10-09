Латвийская ассоциация экспортеров представила результаты последнего "Экспортного барометра". Они были созданы в сотрудничестве с Центральным статистическим управлением, сообщает программа "900 секунд".
Программа: что сейчас составляет "костяк" латвийского экспорта?
Представитель ассоциации Каспар Рожкалнс рассказал программе TV3 "900 секунд", что в обычных для Латвии областях экспорта, таких как сельское хозяйство и торговля, наблюдается гораздо больший спад.
Сложная ситуация сложилась в секторе экспорта древесины, это касается и пищевой промышленности.
С другой стороны, быстрый рост показателей наблюдается в отраслях с высокой добавленной стоимостью.
Одной из компаний, показывающих хорошие результаты, является Mikrotīkls. Рожкалнс также привел в качестве примера компанию Latvijas Finieris.
На экспорте продолжают сказываться война и то, как мир смотрит на регион. Это также связано с высокими процентными ставками Европейского центрального банка, которые влияют на потребление в других странах и, следовательно, на экспортные показатели Латвии, сказал эксперт.
Рожкалнс отметил, что нужно должны думать о том, как помочь экспортерам развиваться, и в качестве одной из областей называет сектор информационно-коммуникационных технологий.
Видео: Сюжет программы "900 секунд"
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