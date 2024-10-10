Дело о срубленном вековом дубе в Марупе: суд отложил оглашение решения

Решение суда обязывает восстановить землю до прежнего состояния. Это означает, что здание должно быть сровнено с землей.

Дуб, которому по меньшей мере сто лет, был незаконно срублен в октябре 2022 года. Вероятно, дерево было срублено, потому что мешало строительству соседнего нового здания. Прокуратура уже несколько раз обращалась в суд в связи с этими строительными проектами.

Первоначально полиция возбудила уголовное дело по факту самовольной вырубки деревьев, но переквалифицировала его на статью Уголовного закона об уничтожении или повреждении особо охраняемых природных территорий, если оно причинило значительный ущерб. Весной был установлен один человек в качестве подозреваемого.

Рядом со срубленным дубом ведутся строительные работы по проекту рядных домов Dižozolu nami.

Совладелец и член правления девелопера проекта Dižozolu nami и строительного предприятия Zeninvest Оскар Калниньш после срубки дерева отрицал связь с этим преступлением и утверждал, что строители на стройплощадке рядного дома не были с апреля 2022 года, когда у проекта аннулировали разрешение на строительство.

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