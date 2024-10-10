Административный районный суд до 21 октября отложил оглашение решения по делу о просьбе частного лица переместить ствол незаконно срубленного векового дуба в Марупе, сообщает агентство LETA.
Дело о срубленном вековом дубе в Марупе: суд отложил оглашение решения
Ранее планировалось, что решение будет объявлено 9-го октября, однако для подготовки решения нужно больше времени.
Административный районный суд отклонил заявку, но на это решение была получена апелляционная жалоба.
Суд первой инстанции постановил, что каждое растущее вековое дерево само по себе в большей или меньшей степени обладает всеми четырьмя ценностями для охраны в качестве памятника природы - экологической, культурной, исторической, эстетической и научной. Потеря деревом своей жизнеспособности, безусловно, изменяет ценность охраняемой территории, но это должно оцениваться в каждом конкретном случае с учетом конкретных обстоятельств каждого отдельного дела, подчеркивает суд.
В данном случае в дереве были констатированы места обитания особо охраняемых видов, что является основанием для запрета на перемещение ствола срубленного охраняемого дерева, постановил суд первой инстанции.
Уже сообщалось, что ранее суд постановил, что рядный дом, построенный у срубленного дуба в Марупе, должен быть снесен. Суд первой инстанции аннулировал разрешение на строительство и признал возведение рядного дома самовольным. По мнению суда, строительство не должно было начаться, а дом был построен слишком близко к стволу векового дерева.
Решение суда обязывает восстановить землю до прежнего состояния. Это означает, что здание должно быть сровнено с землей.
Дуб, которому по меньшей мере сто лет, был незаконно срублен в октябре 2022 года. Вероятно, дерево было срублено, потому что мешало строительству соседнего нового здания. Прокуратура уже несколько раз обращалась в суд в связи с этими строительными проектами.
Первоначально полиция возбудила уголовное дело по факту самовольной вырубки деревьев, но переквалифицировала его на статью Уголовного закона об уничтожении или повреждении особо охраняемых природных территорий, если оно причинило значительный ущерб. Весной был установлен один человек в качестве подозреваемого.
Рядом со срубленным дубом ведутся строительные работы по проекту рядных домов Dižozolu nami.
Совладелец и член правления девелопера проекта Dižozolu nami и строительного предприятия Zeninvest Оскар Калниньш после срубки дерева отрицал связь с этим преступлением и утверждал, что строители на стройплощадке рядного дома не были с апреля 2022 года, когда у проекта аннулировали разрешение на строительство.
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